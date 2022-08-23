الليلة في "متمم".. مختصون يحللون "مشاورات خبراء صندوق النقد للمملكة"

ينظّم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، لقاءً افتراضيًا بعنوان: "قراءات في بيان خبراء صندوق النقد الدولي"، للحديث بشكل أوسع عن قراءات مشاورات المادة الرابعة من خبراء صندوق النقد الدولي للمملكة لعام 2022م، بمشاركة وكيل وزارة المالية المساعد لتطوير السياسات المالية عبدالوهاب البابطين، ووكيل وزارة المالية المساعد لتحليل سياسات الاقتصاد الكلي الدكتور عبدالإله الرشيدي، والخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتورة سيدرا رحمان، والأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد مكني، فيما يديره الكاتب الاقتصادي والخبير المصرفي طلعت حافظ.