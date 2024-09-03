مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند "12180.37" نقطة

وكانت أسهم شركات: الأسماك، والباحة، ومجموعة صافولا، والشرقية للتنمية، وحلواني إخواني؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: أنابيب الشرق، والزامل للصناعة، والبحر الأحمر، وريدان، ومبكو؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين "9.91%" و"7.60%".