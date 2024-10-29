تراجع أسعار النفط وسط آمال حول اتصالات دبلوماسية تنهي التصعيد في لبنان

وتفصيلاً، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 30 سنتاً بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 71.12 دولاراً للبرميل عند التسوية، في حين نزل خام غرب تكساس الأمريكي 17 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 67.21 دولاراً للبرميل، وكان الخامان قد ارتفعا بما يزيد على دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.