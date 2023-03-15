"معادن" تطرح فرصًا استثمارية واعدة للشركات المحلية في "منتدى صندوق الاستثمارات العامة"

يُذكر أن "معادن" أطلقت برنامج "ثروة" للمحتوى المحلي، والذي يهدف إلى تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعمال الشركة التي وصلت إلى أكثر من 70 % خلال عام 2022م، كما يهدف البرنامج إلى رفع مساهمة الموردين المحليين لسلاسل الإمداد لـ "معادن"، وزيادة التعاقدات مع تلك المنشآت، مما يُسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتطوير المناطق القريبة من أعمال الشركة.