على الرغم من خسائر الجمعة ومخاوف إعصار "رافاييل".. "النفط" ينهي الأسبوع على ارتفاع

مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات لفترة طويلة جراء الإعصار "رافاييل" في خليج المكسيك، تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية، يوم الجمعة، في حين أخفقت أحدث حزم التحفيز الاقتصادي في الصين في رفع معنويات بعض المتعاملين في مجال النفط.