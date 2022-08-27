التسوق الإلكتروني ينافس المتاجر التقليدية في توفير المستلزمات المدرسية

واتفق عدد من المتسوقين الذين جاءوا لتسلّم منتجاتهم، على أن التسوق الإلكتروني يتميز على التسوق التقليدي بأنه خدمة متوفرة على مدار الساعة، ويراعي أذواق جميع الفئات العمرية، إضافة لميزة التوصيل إلى جميع المدن، وكذلك تنافسها على تقديم الخصومات في الأسعار ، وخدمة سياسة الاسترجاع والاستبدال، وسهولة اختيار المنتجات والماركات عبر المتاجر الإلكترونية التي تتيح عمليات المُقارنة بين المنتجات لمساعدة المستهلكين في التعرف على السلعة الأكثر ملاءمة لحاجاتهم .