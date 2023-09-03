"من اللعب للاستثمار".. استراتيجية مليارية سعودية و"شاهين" و"رشيد" إلهام عالمي

وتلقى عبدالعزيز ماهر (23 عامًا) دروسًا خلال "جيمرز 8" حول تصميم الصوت وكيفية تحريك الشخصيات، عبر منظر طبيعي ثلاثي الأبعاد، بعد أن دفعته هذه التجربة إلى التفكير في العمل في مجال التطوير، وهو أمر لم يكن يدرك من قِبَل أنه ممكن، وقال "كل الأفكار التي كانت في ذهني كانت في حالة من الفوضى؛ لكنها الآن باتت مرتّبة"، وتابع: "كما لو أن هناك مسارًا يمكنك المضي فيه".