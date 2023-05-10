ضمن زيارته الرسمية.. وزير الصناعة يبحث مع نظيره العُماني الفرص الاستثمارية المتاحة

يُذكر أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان 4.3 مليار ريال خلال عام 2022، من بينها: المنتجات الغذائية، والبتروكيماويات، ومواد البناء.. فيما بلغ إجمالي الواردات السعودية غير النفطية من عُمان خلال العام نفسه 8.2 مليار ريال، من بينها: الأدوية، والتعبئة والتغليف، والمنتجات الاستهلاكية. كما أسهم الصندوق الصناعي في تمويل مشروعَين مشتركَين مع سلطنة عُمان، بحجم رأس مال بلغ 90.7 مليار ريال.