ضمن زيارته الرسمية.. وزير الصناعة يبحث مع نظيره العُماني الفرص الاستثمارية المتاحة

اجتمع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، في العاصمة العُمانية مسقط بوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، قيس بن محمد اليوسف، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان، التي تتضمن المشاركة في أعمال الاجتماع الـ50 للجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يُعقد في مسقط.
وتفصيلاً، بحث الاجتماع تعزيز التعاون الصناعي بين البلدَيْن، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار "رؤية السعودية 2030"، و"رؤية عُمان 2040"، ومبادرات تسهيل الاستثمارات بين البلدَين الشقيقَين.
وعقد الخريف اجتماعًا مع رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، الدكتور علي بن مسعود السنيدي، ناقش خلاله فرص تعزيز التعاون في تطوير المدن الصناعية والاقتصادية، وتبادُل الخبرات في هذا الجانب.
يُذكر أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان 4.3 مليار ريال خلال عام 2022، من بينها: المنتجات الغذائية، والبتروكيماويات، ومواد البناء.. فيما بلغ إجمالي الواردات السعودية غير النفطية من عُمان خلال العام نفسه 8.2 مليار ريال، من بينها: الأدوية، والتعبئة والتغليف، والمنتجات الاستهلاكية. كما أسهم الصندوق الصناعي في تمويل مشروعَين مشتركَين مع سلطنة عُمان، بحجم رأس مال بلغ 90.7 مليار ريال.