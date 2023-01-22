لهذه الأسباب يعزز نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية استدامة الشركات العائلية

ومكّن النظام الجديد الذي بدأ سريانه في 19 يناير من أن يكون هذا الميثاق جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو من نظامها الأساس، حيث سمح بإمكانية دخول الورثة في حصة مورثهم في الشركة سواءً بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض.