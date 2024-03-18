"مدن" تخصص 124 ألف متر مربع للاستثمار في مجال الصناعات الغذائية بسدير

وحققت "مدن" نموًا كبيرًا في حجم الاستثمارات المستقطبة خلال عام 2023م بنسبة 63% مقارنة بعام 2022م ليرتفع عدد العقود الصناعية واللوجستية والاستثمارية إلى 7.946 عقدًا، وزادت المساحات المطورة لتصل إلى 209 ملايين متر مربع، وذلك التزامًا بخلق بيئة استثمارية نموذجية تلبي طموحات المستثمرين الصناعيين وتعزز خطط تمكين الصناعة في المملكة.