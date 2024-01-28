يلبي حاجة السوق.. مركز لـ"تقنيات الطاقة وتحلية المياه" في اتفاق لـ"كاكست" و"أكوا باور"

من جانبه، قال ممثل شركة أكوا باور توماس ألتمان: "يسرنا أن ننطلق في هذه المسيرة الواعدة لتنفيذ مشروع مميز مع جهة وطنية بارزة مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ حيث يُعَد التعاون الركيزة الأساسية لنهج عملنا المعتمد في مجال البحث والتطوير، وتهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول عملية وجاهزة للتطبيق؛ بما يسهم في تلبية احتياجات السوق بسرعة وبطرق مبتكرة؛ فضلًا عن الإسهام في تطوير المنظومة المحلية للبحث والابتكار انسجامًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، وانطلاقًا من الخبرات الواسعة والموارد القيمة التي يتمتع بها الطرفان؛ سيتركز التعاون حول الارتقاء بالبرامج المشتركة من خلال توفير الخدمات والمصانع التجريبية والمختبرات وأدوات المحاكاة والمراقبة المتطورة".