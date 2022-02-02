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"الحصيني": أجواء باردة بمعظم المناطق وتشتد هنا

قال: طريف وحائل تسجلان 1 مئوية فجراً

أكّد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن مناطق ومدن المملكة تشهد اليوم أجواءً باردة تتحول إلى باردة جداً على المناطق الشمالية، والسماء صحوة بوجهٍ عام مع بعض الغيوم على جنوب الرياض والشرقية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن منطقتَي مكة المكرّمة وجازان تشهدان أجواءً معتدلة، فيما سجلت طريف وحائل أقل درجات حرارة فجر اليوم 1 مئوية وسجّلت الرياض 9 مئوية وجازان 26 مئوية.

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"الحصيني": أجواء باردة بمعظم المناطق وتشتد هنا
سبق

أكّد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن مناطق ومدن المملكة تشهد اليوم أجواءً باردة تتحول إلى باردة جداً على المناطق الشمالية، والسماء صحوة بوجهٍ عام مع بعض الغيوم على جنوب الرياض والشرقية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن منطقتَي مكة المكرّمة وجازان تشهدان أجواءً معتدلة، فيما سجلت طريف وحائل أقل درجات حرارة فجر اليوم 1 مئوية وسجّلت الرياض 9 مئوية وجازان 26 مئوية.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
10:16 AM

"الحصيني": أجواء باردة بمعظم المناطق وتشتد هنا

قال: طريف وحائل تسجلان 1 مئوية فجراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,890

أكّد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن مناطق ومدن المملكة تشهد اليوم أجواءً باردة تتحول إلى باردة جداً على المناطق الشمالية، والسماء صحوة بوجهٍ عام مع بعض الغيوم على جنوب الرياض والشرقية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن منطقتَي مكة المكرّمة وجازان تشهدان أجواءً معتدلة، فيما سجلت طريف وحائل أقل درجات حرارة فجر اليوم 1 مئوية وسجّلت الرياض 9 مئوية وجازان 26 مئوية.

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