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نائب أمير الشرقية: حفظ النفس البشرية رسالة سامية لـ"الهلال الأحمر"

استقبل رئيس الهيئة ودعا لتسهيل أعمالهم

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أن الهلال الأحمر السعودي يعد من الجهات الهامة؛ كون أعماله تمسّ حياة الناس، وكونه جهة أساسية في التعامل مع الكوارث والأزمات ومساعدة المنكوبين.

وقال خلال استقباله اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، والوفد المرافق له: إن حفظ النفس البشرية، والتعامل مع الحوادث الطارئة يجعل من رسالة وأعمال الهلال الأحمر رسالة سامية، داعيًا إلى تطوير وتسهيل أعمال فرع الهيئة بالمنطقة، بما ينعكس إيجابًا على دورهم في خدمة الوطن والمواطنين.

وقال الدكتور "العويسي" من جانبه: إن أعمال الهلال الأحمر ستشهد نقلة نوعية جديدة، مثمنًا لقاء نائب أمير المنطقة الشرقية، والاستماع لتوجيهاته وملاحظاته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير الشرقية: حفظ النفس البشرية رسالة سامية لـ"الهلال الأحمر"
سبق

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أن الهلال الأحمر السعودي يعد من الجهات الهامة؛ كون أعماله تمسّ حياة الناس، وكونه جهة أساسية في التعامل مع الكوارث والأزمات ومساعدة المنكوبين.

وقال خلال استقباله اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، والوفد المرافق له: إن حفظ النفس البشرية، والتعامل مع الحوادث الطارئة يجعل من رسالة وأعمال الهلال الأحمر رسالة سامية، داعيًا إلى تطوير وتسهيل أعمال فرع الهيئة بالمنطقة، بما ينعكس إيجابًا على دورهم في خدمة الوطن والمواطنين.

وقال الدكتور "العويسي" من جانبه: إن أعمال الهلال الأحمر ستشهد نقلة نوعية جديدة، مثمنًا لقاء نائب أمير المنطقة الشرقية، والاستماع لتوجيهاته وملاحظاته.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
04:07 PM

نائب أمير الشرقية: حفظ النفس البشرية رسالة سامية لـ"الهلال الأحمر"

استقبل رئيس الهيئة ودعا لتسهيل أعمالهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أن الهلال الأحمر السعودي يعد من الجهات الهامة؛ كون أعماله تمسّ حياة الناس، وكونه جهة أساسية في التعامل مع الكوارث والأزمات ومساعدة المنكوبين.

وقال خلال استقباله اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، والوفد المرافق له: إن حفظ النفس البشرية، والتعامل مع الحوادث الطارئة يجعل من رسالة وأعمال الهلال الأحمر رسالة سامية، داعيًا إلى تطوير وتسهيل أعمال فرع الهيئة بالمنطقة، بما ينعكس إيجابًا على دورهم في خدمة الوطن والمواطنين.

وقال الدكتور "العويسي" من جانبه: إن أعمال الهلال الأحمر ستشهد نقلة نوعية جديدة، مثمنًا لقاء نائب أمير المنطقة الشرقية، والاستماع لتوجيهاته وملاحظاته.

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