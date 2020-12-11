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"نجران الخيرية" ترمم 12 منزلاً ضمن المرحلة الرابعة للصيانة التطوعية

تكفلت بدعم التكاليف التي بلغت 65 ألف ريال لإعانة ذوي الدخل المحدود

أنهت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران المرحلة الرابعة من الصيانة التطوعية لترميم منازل المستفيدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وفي التفاصيل، أوضح مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف أن الجمعية أنهت المرحلة الرابعة من ترميم منازل المستفيدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال ترميم 12 منزلاً شملت أحياء: أبا الرشاش وحي الفهد وحي الأملاح وحي الخالدية حيث تكفلت الجمعية الخيرية بدعم تكاليف الصيانة بمبلغ 65 ألف ريال.

ويهدف برنامج الصيانة التطوعية إلى إعانة ذوي الدخل المحدود، وصيانة منازلهم، وتوفير وسائل السلامة، ونشر ثقافة التطوع، ومنح خريجي المؤسسة العامة للتدريب فرصة مزاولة المهن وتطبيقها على أرض الواقع.

الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية نجران جمعية خيرية

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"نجران الخيرية" ترمم 12 منزلاً ضمن المرحلة الرابعة للصيانة التطوعية
سبق

أنهت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران المرحلة الرابعة من الصيانة التطوعية لترميم منازل المستفيدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وفي التفاصيل، أوضح مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف أن الجمعية أنهت المرحلة الرابعة من ترميم منازل المستفيدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال ترميم 12 منزلاً شملت أحياء: أبا الرشاش وحي الفهد وحي الأملاح وحي الخالدية حيث تكفلت الجمعية الخيرية بدعم تكاليف الصيانة بمبلغ 65 ألف ريال.

ويهدف برنامج الصيانة التطوعية إلى إعانة ذوي الدخل المحدود، وصيانة منازلهم، وتوفير وسائل السلامة، ونشر ثقافة التطوع، ومنح خريجي المؤسسة العامة للتدريب فرصة مزاولة المهن وتطبيقها على أرض الواقع.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
09:10 PM

"نجران الخيرية" ترمم 12 منزلاً ضمن المرحلة الرابعة للصيانة التطوعية

تكفلت بدعم التكاليف التي بلغت 65 ألف ريال لإعانة ذوي الدخل المحدود

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علي حفول - نجران
0
649

أنهت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران المرحلة الرابعة من الصيانة التطوعية لترميم منازل المستفيدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وفي التفاصيل، أوضح مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف أن الجمعية أنهت المرحلة الرابعة من ترميم منازل المستفيدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال ترميم 12 منزلاً شملت أحياء: أبا الرشاش وحي الفهد وحي الأملاح وحي الخالدية حيث تكفلت الجمعية الخيرية بدعم تكاليف الصيانة بمبلغ 65 ألف ريال.

ويهدف برنامج الصيانة التطوعية إلى إعانة ذوي الدخل المحدود، وصيانة منازلهم، وتوفير وسائل السلامة، ونشر ثقافة التطوع، ومنح خريجي المؤسسة العامة للتدريب فرصة مزاولة المهن وتطبيقها على أرض الواقع.

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