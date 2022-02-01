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جنوب أفريقيا تعفي مصابي كورونا دون أعراض من العزل الذاتي

في تحول أدى إلى حدوث خلاف مع شركائها التجاريين الرئيسيين

أسقطت جنوب أفريقيا شرط الخضوع للعزل الذاتي عن الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا، دون ظهور أعراض.

ويعتبر هذا التطور تحولاً ملحوظًا في طريقة السلطات الصحية في هذا البلد بشأن مكافحة الفيروس، خاصة أن جنوب أفريقيا شهدت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.

وأشعلت هذه الخطوة، التي أُعلن عنها عقب اجتماع خاص لمجلس الوزراء أمس الاثنين، خلافًا بين جنوب أفريقيا مع جيرانها وشركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك المملكة المتحدة، أكبر مصدر تقليدي للسائحين الأجانب إلى جنوب أفريقيا.

وخفضت الحكومة فترة العزل للمصابين بكورونا، بأعراض إلى سبعة أيام بدلاً من عشرة، مع عدم مطالبة المخالطين بالخضوع للعزل.

وأعلن مجلس الوزراء في جنوب أفريقيا أنه بناءً على فحوص الدم التي أظهرت أن ما بين 60% إلى 80% من سكان جنوب أفريقيا أصيبوا بفيروس كورونا في السابق؛ "فإن الأساس المنطقي لهذه التعديلات يعتمد على نسبة الأشخاص الذين يتمتعون بمناعة ضد كورونا، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير".

يُشار إلى أن جنوب أفريقيا، التي كانت أول دولة تسجل ارتفاعًا في إصابات كورونا بسبب المتحور أوميكرون، تعتبر أكثر الدول تضررًا في القارة من حيث الإصابات والوفيات المؤكدة جراء الوباء.

جدير بالذكر أن جنوب أفريقيا سجلت 3,6 ملايين إصابة بكورونا وأكثر من 95 ألف وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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جنوب أفريقيا تعفي مصابي كورونا دون أعراض من العزل الذاتي
سبق

أسقطت جنوب أفريقيا شرط الخضوع للعزل الذاتي عن الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا، دون ظهور أعراض.

ويعتبر هذا التطور تحولاً ملحوظًا في طريقة السلطات الصحية في هذا البلد بشأن مكافحة الفيروس، خاصة أن جنوب أفريقيا شهدت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.

وأشعلت هذه الخطوة، التي أُعلن عنها عقب اجتماع خاص لمجلس الوزراء أمس الاثنين، خلافًا بين جنوب أفريقيا مع جيرانها وشركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك المملكة المتحدة، أكبر مصدر تقليدي للسائحين الأجانب إلى جنوب أفريقيا.

وخفضت الحكومة فترة العزل للمصابين بكورونا، بأعراض إلى سبعة أيام بدلاً من عشرة، مع عدم مطالبة المخالطين بالخضوع للعزل.

وأعلن مجلس الوزراء في جنوب أفريقيا أنه بناءً على فحوص الدم التي أظهرت أن ما بين 60% إلى 80% من سكان جنوب أفريقيا أصيبوا بفيروس كورونا في السابق؛ "فإن الأساس المنطقي لهذه التعديلات يعتمد على نسبة الأشخاص الذين يتمتعون بمناعة ضد كورونا، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير".

يُشار إلى أن جنوب أفريقيا، التي كانت أول دولة تسجل ارتفاعًا في إصابات كورونا بسبب المتحور أوميكرون، تعتبر أكثر الدول تضررًا في القارة من حيث الإصابات والوفيات المؤكدة جراء الوباء.

جدير بالذكر أن جنوب أفريقيا سجلت 3,6 ملايين إصابة بكورونا وأكثر من 95 ألف وفاة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
03:52 PM

جنوب أفريقيا تعفي مصابي كورونا دون أعراض من العزل الذاتي

في تحول أدى إلى حدوث خلاف مع شركائها التجاريين الرئيسيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسقطت جنوب أفريقيا شرط الخضوع للعزل الذاتي عن الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا، دون ظهور أعراض.

ويعتبر هذا التطور تحولاً ملحوظًا في طريقة السلطات الصحية في هذا البلد بشأن مكافحة الفيروس، خاصة أن جنوب أفريقيا شهدت واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.

وأشعلت هذه الخطوة، التي أُعلن عنها عقب اجتماع خاص لمجلس الوزراء أمس الاثنين، خلافًا بين جنوب أفريقيا مع جيرانها وشركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك المملكة المتحدة، أكبر مصدر تقليدي للسائحين الأجانب إلى جنوب أفريقيا.

وخفضت الحكومة فترة العزل للمصابين بكورونا، بأعراض إلى سبعة أيام بدلاً من عشرة، مع عدم مطالبة المخالطين بالخضوع للعزل.

وأعلن مجلس الوزراء في جنوب أفريقيا أنه بناءً على فحوص الدم التي أظهرت أن ما بين 60% إلى 80% من سكان جنوب أفريقيا أصيبوا بفيروس كورونا في السابق؛ "فإن الأساس المنطقي لهذه التعديلات يعتمد على نسبة الأشخاص الذين يتمتعون بمناعة ضد كورونا، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير".

يُشار إلى أن جنوب أفريقيا، التي كانت أول دولة تسجل ارتفاعًا في إصابات كورونا بسبب المتحور أوميكرون، تعتبر أكثر الدول تضررًا في القارة من حيث الإصابات والوفيات المؤكدة جراء الوباء.

جدير بالذكر أن جنوب أفريقيا سجلت 3,6 ملايين إصابة بكورونا وأكثر من 95 ألف وفاة.

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