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"التجارة" تستدعي 794 مركبة Jeep -Wrangler.. خلل قد ينتهي بحادث

موديل 2018- 2020 ودَعَت لمراجعة الشركة المسؤولة لإجراء اللازم مجانًا

أعلنت وزارة التجارة اليوم، عن استدعاء 19 مركبة Jeep -Wrangler2020؛ لاحتمالية انفصال ذراع التحكم الأمامي السفلي الأيسر أثناء القيادة؛ مما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة ووقوع حادث.

وأضافت الوزارة في تغريدة أخرى على حسابها بتويتر، أنه تم استدعاء 775 مركبة Jeep- Wrangler موديل 2018؛ لاحتمالية عدم تركيب مشابك النوافذ الربعية للجزء الخلفي للغطاء القماشي بالطريقة الصحيحة بعد فكها؛ مما قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة بسرعات عالية.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة واستلام كتيب فك وتثبيت النوافذ مجانًا.

وزارة التجارة استدعاء

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"التجارة" تستدعي 794 مركبة Jeep -Wrangler.. خلل قد ينتهي بحادث
سبق

أعلنت وزارة التجارة اليوم، عن استدعاء 19 مركبة Jeep -Wrangler2020؛ لاحتمالية انفصال ذراع التحكم الأمامي السفلي الأيسر أثناء القيادة؛ مما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة ووقوع حادث.

وأضافت الوزارة في تغريدة أخرى على حسابها بتويتر، أنه تم استدعاء 775 مركبة Jeep- Wrangler موديل 2018؛ لاحتمالية عدم تركيب مشابك النوافذ الربعية للجزء الخلفي للغطاء القماشي بالطريقة الصحيحة بعد فكها؛ مما قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة بسرعات عالية.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة واستلام كتيب فك وتثبيت النوافذ مجانًا.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
11:13 AM

"التجارة" تستدعي 794 مركبة Jeep -Wrangler.. خلل قد ينتهي بحادث

موديل 2018- 2020 ودَعَت لمراجعة الشركة المسؤولة لإجراء اللازم مجانًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة اليوم، عن استدعاء 19 مركبة Jeep -Wrangler2020؛ لاحتمالية انفصال ذراع التحكم الأمامي السفلي الأيسر أثناء القيادة؛ مما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة ووقوع حادث.

وأضافت الوزارة في تغريدة أخرى على حسابها بتويتر، أنه تم استدعاء 775 مركبة Jeep- Wrangler موديل 2018؛ لاحتمالية عدم تركيب مشابك النوافذ الربعية للجزء الخلفي للغطاء القماشي بالطريقة الصحيحة بعد فكها؛ مما قد يؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة بسرعات عالية.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة واستلام كتيب فك وتثبيت النوافذ مجانًا.

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