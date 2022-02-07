"الحج" تُحدّث إجراءات الدخول إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة

يُشترط شهادة سلبية لـPCR معتمد قبل 48 ساعة من المغادرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تحديث إجراءات الدخول إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة؛ حفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك بناءً على ما ورد من الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.

وقالت الوزارة: أولاً يجب على المعتمرين القادمين إلى المملكة، بغض النظر عن حالة تحصينهم؛ إحضار شهادة سلبية لفحص PCR معتمد، أو فحص للمستضدات السريعة لفيروس كورونا، لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة.

وأضافت: ثانيًا يبدأ العمل بالإجراءات بدءًا من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 8 رجب 1443 هـ، 9 فبراير 2022.