النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يضبط كمية من الحشيش قبل وصولها للحوثيين

الميليشيا توزعه على عناصرها بانتظام

ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة مأرب، اليوم (الأحد)، كمية من المواد المخدرة في طريقها لميليشيا الحوثي المتمردة.

وأفاد موقع "سبتمبر نت"، بأن أفراد نقطة الرقع التابعة لكتيبة الحماية باللواء 13 مشاة الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء كشفت كمية من الحشيش يبلغ وزنها 50 كيلو جرامات، كانت على متن سيارة نوع "برادو" موديل 2007.

وأضاف أن سائق السيارة استعان بامرأة كانت معه في السيارة، ووضع الحشيش تحت أقدامها للتمويه على نقاط التفتيش، إلا أن يقظة أفراد النقطة مكنتهم من العثور عليها.

وشهدت تجارة المخدرات رواجاً كبيراً في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.

ويتعاطى عناصر ميليشيا الحوثي الذين يجري تحشيدهم إلى جبهات القتال، الحشيش المخدر الذي يصرف لهم من قبل المشرفين بشكل علني ومنتظم، مما يتسبب في إدمانهم عليه.

اليمن مأرب الجيش الوطني اليمني الميليشيا الحوثية الحشيش

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يضبط كمية من الحشيش قبل وصولها للحوثيين
سبق

ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة مأرب، اليوم (الأحد)، كمية من المواد المخدرة في طريقها لميليشيا الحوثي المتمردة.

وأفاد موقع "سبتمبر نت"، بأن أفراد نقطة الرقع التابعة لكتيبة الحماية باللواء 13 مشاة الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء كشفت كمية من الحشيش يبلغ وزنها 50 كيلو جرامات، كانت على متن سيارة نوع "برادو" موديل 2007.

وأضاف أن سائق السيارة استعان بامرأة كانت معه في السيارة، ووضع الحشيش تحت أقدامها للتمويه على نقاط التفتيش، إلا أن يقظة أفراد النقطة مكنتهم من العثور عليها.

وشهدت تجارة المخدرات رواجاً كبيراً في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.

ويتعاطى عناصر ميليشيا الحوثي الذين يجري تحشيدهم إلى جبهات القتال، الحشيش المخدر الذي يصرف لهم من قبل المشرفين بشكل علني ومنتظم، مما يتسبب في إدمانهم عليه.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
09:32 PM

الجيش اليمني يضبط كمية من الحشيش قبل وصولها للحوثيين

الميليشيا توزعه على عناصرها بانتظام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,593

ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة مأرب، اليوم (الأحد)، كمية من المواد المخدرة في طريقها لميليشيا الحوثي المتمردة.

وأفاد موقع "سبتمبر نت"، بأن أفراد نقطة الرقع التابعة لكتيبة الحماية باللواء 13 مشاة الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء كشفت كمية من الحشيش يبلغ وزنها 50 كيلو جرامات، كانت على متن سيارة نوع "برادو" موديل 2007.

وأضاف أن سائق السيارة استعان بامرأة كانت معه في السيارة، ووضع الحشيش تحت أقدامها للتمويه على نقاط التفتيش، إلا أن يقظة أفراد النقطة مكنتهم من العثور عليها.

وشهدت تجارة المخدرات رواجاً كبيراً في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.

ويتعاطى عناصر ميليشيا الحوثي الذين يجري تحشيدهم إلى جبهات القتال، الحشيش المخدر الذي يصرف لهم من قبل المشرفين بشكل علني ومنتظم، مما يتسبب في إدمانهم عليه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,644
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,512
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,582
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,230

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة