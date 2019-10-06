الجيش اليمني يضبط كمية من الحشيش قبل وصولها للحوثيين

الميليشيا توزعه على عناصرها بانتظام

ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة مأرب، اليوم (الأحد)، كمية من المواد المخدرة في طريقها لميليشيا الحوثي المتمردة.

وأفاد موقع "سبتمبر نت"، بأن أفراد نقطة الرقع التابعة لكتيبة الحماية باللواء 13 مشاة الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء كشفت كمية من الحشيش يبلغ وزنها 50 كيلو جرامات، كانت على متن سيارة نوع "برادو" موديل 2007.

وأضاف أن سائق السيارة استعان بامرأة كانت معه في السيارة، ووضع الحشيش تحت أقدامها للتمويه على نقاط التفتيش، إلا أن يقظة أفراد النقطة مكنتهم من العثور عليها.

وشهدت تجارة المخدرات رواجاً كبيراً في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.

ويتعاطى عناصر ميليشيا الحوثي الذين يجري تحشيدهم إلى جبهات القتال، الحشيش المخدر الذي يصرف لهم من قبل المشرفين بشكل علني ومنتظم، مما يتسبب في إدمانهم عليه.