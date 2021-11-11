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أمريكا والإمارات والبحرين وإسرائيل تُجري مناورة عسكرية في البحر الأحمر

تهدف إلى تعزيز قدراتهم الأمنية البحرية

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم "الخميس"، عن إجراء مناورة عسكرية متعدد الأطراف، أمس، على عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر، بمشاركة قوات من الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، تستمر 5 أيام.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية "نافسينت" براد كوبر: "إنه من المثير رؤية القوات الأمريكية تتدرب مع شركاء إقليميين لتعزيز قدراتنا الأمنية البحرية الجماعية"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "أن التعاون البحري يساعد على حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين".

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا والإمارات والبحرين وإسرائيل تُجري مناورة عسكرية في البحر الأحمر
سبق

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم "الخميس"، عن إجراء مناورة عسكرية متعدد الأطراف، أمس، على عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر، بمشاركة قوات من الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، تستمر 5 أيام.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية "نافسينت" براد كوبر: "إنه من المثير رؤية القوات الأمريكية تتدرب مع شركاء إقليميين لتعزيز قدراتنا الأمنية البحرية الجماعية"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "أن التعاون البحري يساعد على حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين".

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
05:30 PM

أمريكا والإمارات والبحرين وإسرائيل تُجري مناورة عسكرية في البحر الأحمر

تهدف إلى تعزيز قدراتهم الأمنية البحرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم "الخميس"، عن إجراء مناورة عسكرية متعدد الأطراف، أمس، على عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر، بمشاركة قوات من الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، تستمر 5 أيام.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية "نافسينت" براد كوبر: "إنه من المثير رؤية القوات الأمريكية تتدرب مع شركاء إقليميين لتعزيز قدراتنا الأمنية البحرية الجماعية"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "أن التعاون البحري يساعد على حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين".

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