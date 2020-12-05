"العين" يتعادل ويحرم "الفيصلي" من المربع الذهبي

في الجولة السابعة من دوري المحترفين

حقق العين تعادلاً مثيراً مع شقيقه الفيصلي حيث حرمه من الدخول في المربع الذهبي بعد أن منعه من الفوز والنقاط الثلاث .

وأقيمت المباراة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، جاءا عن طريق محترفي الفريقين، رافائيل دا سيلفا في الدقيقة 35 من عمر المباراة واللاعب أمادو موتاري للعين في الدقيقة 54 .

بتلك النتيجة يرفع الفيصلي رصيده من النقاط للنقطة رقم 10 ويفقد فرصة الدخول مع الأربعة الأوائل في الترتيب، كما رفع العين رصيده للنقطة رقم 7 .