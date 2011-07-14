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الأميرة ريما بنت بندر تطمئن على زوجة وأبناء مفقود شلالات نياجرا

أعربت عن أسفها لما جرى معه

اطمأنت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر اليوم، على زوجة وأسرة مفقود شلالات نياجرا قاسم العداوي، المبتعثة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجري حاليًا مطابقة البصمات والتصوير مع الجثة التي عثر عليها في الجزء الكندي، ويعتقد أنها للمفقود.

وقال الدكتور محمد العداوي لـ"سبق": إن "زوجة الشهيد الدكتورة هند العداوي تلقت اتصالاً هاتفيًا صباح هذا اليوم، من سفيرة خادم الحرمين الشريفين بواشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود".

وأضاف: "أعربت السفيرة خلال اتصالها عن شديد أسفها وتعاطفها مع ما جرى للشهيد، وتفقدت أحوال أطفاله وحالتهم النفسية، وثمنت الدكتورة هند هذا التعاطف والاهتمام من دولتنا الغالية".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأميرة ريما بنت بندر تطمئن على زوجة وأبناء مفقود شلالات نياجرا
سبق

اطمأنت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر اليوم، على زوجة وأسرة مفقود شلالات نياجرا قاسم العداوي، المبتعثة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجري حاليًا مطابقة البصمات والتصوير مع الجثة التي عثر عليها في الجزء الكندي، ويعتقد أنها للمفقود.

وقال الدكتور محمد العداوي لـ"سبق": إن "زوجة الشهيد الدكتورة هند العداوي تلقت اتصالاً هاتفيًا صباح هذا اليوم، من سفيرة خادم الحرمين الشريفين بواشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود".

وأضاف: "أعربت السفيرة خلال اتصالها عن شديد أسفها وتعاطفها مع ما جرى للشهيد، وتفقدت أحوال أطفاله وحالتهم النفسية، وثمنت الدكتورة هند هذا التعاطف والاهتمام من دولتنا الغالية".

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
10:08 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
09:59 AM

الأميرة ريما بنت بندر تطمئن على زوجة وأبناء مفقود شلالات نياجرا

أعربت عن أسفها لما جرى معه

A A A
محمد المواسي - الرياض
4
46,194

اطمأنت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر اليوم، على زوجة وأسرة مفقود شلالات نياجرا قاسم العداوي، المبتعثة الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجري حاليًا مطابقة البصمات والتصوير مع الجثة التي عثر عليها في الجزء الكندي، ويعتقد أنها للمفقود.

وقال الدكتور محمد العداوي لـ"سبق": إن "زوجة الشهيد الدكتورة هند العداوي تلقت اتصالاً هاتفيًا صباح هذا اليوم، من سفيرة خادم الحرمين الشريفين بواشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود".

وأضاف: "أعربت السفيرة خلال اتصالها عن شديد أسفها وتعاطفها مع ما جرى للشهيد، وتفقدت أحوال أطفاله وحالتهم النفسية، وثمنت الدكتورة هند هذا التعاطف والاهتمام من دولتنا الغالية".

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