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ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير الطاقة

تناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين

التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة الذي يحضر ممثلاً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- في هذه المناسبة.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، خصوصاً في مجالات الطاقة.

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير الطاقة
سبق

التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة الذي يحضر ممثلاً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- في هذه المناسبة.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، خصوصاً في مجالات الطاقة.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
03:51 PM

ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير الطاقة

تناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة الذي يحضر ممثلاً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- في هذه المناسبة.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، خصوصاً في مجالات الطاقة.

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