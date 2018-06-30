بدء القبول في 4 مسارات أكاديمية بمرحلة البكالوريوس بجامعة بيشة.. غداً

الصحي والعلمي الهندسي والإنساني والإداري وإعلان نتائج الترشح على مرحلتين

تبدأ عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة، غداً الأحد (17 شوال 1439هـ)، استقبال طلبات القبول للدراسة بمرحلة البكالوريوس، ودبلوم كليات المجتمع للعام الجامعي 1439-1440هـ، وحتى يوم الاثنين 10 ذي القعدة 1439هـ، عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي، قائلاً: إن القبول في التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات يشمل أربعة مسارات، هي المسار الصحي، والمسار العلمي الهندسي، والمسار الإنساني، والمسار الإداري، بالإضافة إلى كليات المجتمع (الدبلوم).

وبين "القرشي" أن المسار الصحي للبنين يحتوي على تخصصات: طب وجراح (بيشة)، وتمريض عام (بيشة)، وعلوم المختبرات الطبية (بيشة)، والعلاج النفسي (بيشة)، أما البنات فالمسار الصحي يحتوي على تمريض عام (بيشة، النماص)، مشيراً إلى أن المسار العلمي الهندسي للبنين يحتوي على تخصصات علوم الحاسب (بيشة، بلقرن)، ونظم المعلومات (بيشة، تثليث، النماص)، وهندسية مدنية (بيشة)، وهندسة ميكانيكية (بيشة)، وهندسة صناعية (بيشة)، وهندسية كهربائية (بيشة)، والرياضيات (بيشة، بلقرن) الفيزياء (بيشة)، أما للبنات فيحتوي المسار على تخصصات علوم الحاسب (بيشة، بلقرن)، ونظم المعلومات (بيشة، تثليث، النماص)، والاقتصاد المنزلي (بيشة، النماص)، وكيمياء (بيشة، تثليث، النماص)، وأحياء (بيشة، تثليث)، والرياضيات (بيشة، بلقرن، النماص)، والفيزياء (بيشة، بلقرن، النماص).

وأضاف الدكتور فارس القرشي أن المسار الإنساني يشمل للبنين تخصصات الدراسات الإسلامية (بيشة، تثليث، بلقرن)، واللغة العربية (بيشة)، واللغة الإنجليزية (بيشة، تثليث، بلقرن، النماص). أما بالنسبة للبنات فيشمل المسار الإنساني تخصصات: الدراسات الإسلامية (بيشة، تثليث، بلقرن، النماص)، واللغة العربية (بيشة، تثليث، بلقرن، النماص)، واللغة الإنجليزية (بيشة، بلقرن، النماص)، والجغرافيا (بيشة)، والتاريخ (بيشة)، وتعليم الطفولة المبكرة (بيشة).

وتابع: المسار الإداري للبنين يشمل تخصصي المحاسبة (بيشة)، وإدارة الأعمال (بيشة، تثليث، بلقرن، النماص)، وللبنات يشمل المسار تخصص إدارة الأعمال (بيشة، تثليث، بلقرن، النماص)، مضيفاً أن القبول في كليات المجتمع سيكون متاحاً للبنين في تخصصيّ إدارة أعمال (بيشة، بلقرن)، ونظم المعلومات (بيشة، النماص)، وللبنات تخصصيّ إدارة الأعمال (بيشة)، نظم المعلومات (بيشة).

وقال: إن إعلان نتائج الترشح سيكون على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى درجة البكالوريوس للحاصلين على نسبة مؤهلة أو موزونة أعلى من 75 بالمائة فأكثر، وسيتم إعلان الترشح يومي الثلاثاء والأربعاء 18-19 ذي القعدة المقبل، فيما سيكون إعلان نتائج الترشح للمرحلة الثانية لدرجة البكالوريوس والدبلوم للحاصلين على نسبة مؤهلة 70 بالمائة فأكثر يومي السبت والأحد 22-23 ذي القعدة المقبل، موضحاً أنه يمكن للمتقدم أو المتقدمة الاطلاع على معدل الثانوية ودرجة اختبار القدرات واختبار التحصيلي والنسبة المؤهلة والموزونة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: https://goo.gl/7ix3HZ.