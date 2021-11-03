مختبر صحة حائل يُجري خلال أكتوبر 3180 فحص هرمونات و4442 "فيروسات"

إضافة إلى 3890 فحص زواج و2100 "مصليّ" كما نفذ 4 لقاءات علمية

أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2021م "3180" فحص هرمونات، و"4442" فحصًا للفيروسات، و"3890" فحص زواج، و"2100" فحص مصليّ، كما نفذ 4 لقاءات علمية.





وأوضحت صحة حائل أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI ) لعام 2021م بعد اجتيازه تطبيق معايير الجودة.