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مختبر صحة حائل يُجري خلال أكتوبر 3180 فحص هرمونات و4442 "فيروسات"

إضافة إلى 3890 فحص زواج و2100 "مصليّ" كما نفذ 4 لقاءات علمية

أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2021م "3180" فحص هرمونات، و"4442" فحصًا للفيروسات، و"3890" فحص زواج، و"2100" فحص مصليّ، كما نفذ 4 لقاءات علمية.


وأوضحت صحة حائل أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI ) لعام 2021م بعد اجتيازه تطبيق معايير الجودة.

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مختبر صحة حائل يُجري خلال أكتوبر 3180 فحص هرمونات و4442 "فيروسات"
سبق

أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2021م "3180" فحص هرمونات، و"4442" فحصًا للفيروسات، و"3890" فحص زواج، و"2100" فحص مصليّ، كما نفذ 4 لقاءات علمية.


وأوضحت صحة حائل أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI ) لعام 2021م بعد اجتيازه تطبيق معايير الجودة.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
11:46 PM

مختبر صحة حائل يُجري خلال أكتوبر 3180 فحص هرمونات و4442 "فيروسات"

إضافة إلى 3890 فحص زواج و2100 "مصليّ" كما نفذ 4 لقاءات علمية

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منصور الشلاقي - حائل
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أجرى المختبر الإقليمي بصحة منطقة حائل خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2021م "3180" فحص هرمونات، و"4442" فحصًا للفيروسات، و"3890" فحص زواج، و"2100" فحص مصليّ، كما نفذ 4 لقاءات علمية.


وأوضحت صحة حائل أن المختبر الإقليمي بصحة حائل حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI ) لعام 2021م بعد اجتيازه تطبيق معايير الجودة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,059
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,952
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,082
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,155

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