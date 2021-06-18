أعلن تطبيق "توكلنا" اعتماد استعراض واستخدام رخص القيادة للمسجلين من خلال التطبيق بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في "منصة أبشر". وأوضح القائمون على التطبيق أن رخصة القيادة في توكلنا أصبحت مُعتمدة وموثوقة، ويستطيع المستخدم عرضها عبر تطبيق توكلنا للجهات المختصة. يذكر أن عدد المستخدمين المسجلين في تطبيق توكلنا تجاوز 21 مليون مستخدم منذُ إطلاقه خلال بداية جائحة كورونا لهدف الحد من انتشارها.

"توكلنا" يعلن اعتماد استخدام رخص القيادة من خلاله بالتعاون مع "أبشر" فهد الغبيوي سبق 2021-06-18 أعلن تطبيق "توكلنا" اعتماد استعراض واستخدام رخص القيادة للمسجلين من خلال التطبيق بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في "منصة أبشر".



وأوضح القائمون على التطبيق أن رخصة القيادة في توكلنا أصبحت مُعتمدة وموثوقة، ويستطيع المستخدم عرضها عبر تطبيق توكلنا للجهات المختصة.



يذكر أن عدد المستخدمين المسجلين في تطبيق توكلنا تجاوز 21 مليون مستخدم منذُ إطلاقه خلال بداية جائحة كورونا لهدف الحد من انتشارها.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442 08:13 PM

اخر تعديل 19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 12:01 AM

"توكلنا" يعلن اعتماد استخدام رخص القيادة من خلاله بالتعاون مع "أبشر" يمكن للمستخدمين استعراضها وتقديمها موثقة للجهات المختصة





A A A





17 مشاركة

أعلن تطبيق "توكلنا" اعتماد استعراض واستخدام رخص القيادة للمسجلين من خلال التطبيق بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في "منصة أبشر".



وأوضح القائمون على التطبيق أن رخصة القيادة في توكلنا أصبحت مُعتمدة وموثوقة، ويستطيع المستخدم عرضها عبر تطبيق توكلنا للجهات المختصة.



يذكر أن عدد المستخدمين المسجلين في تطبيق توكلنا تجاوز 21 مليون مستخدم منذُ إطلاقه خلال بداية جائحة كورونا لهدف الحد من انتشارها.