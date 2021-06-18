النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"توكلنا" يعلن اعتماد استخدام رخص القيادة من خلاله بالتعاون مع "أبشر"

يمكن للمستخدمين استعراضها وتقديمها موثقة للجهات المختصة

أعلن تطبيق "توكلنا" اعتماد استعراض واستخدام رخص القيادة للمسجلين من خلال التطبيق بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في "منصة أبشر".

وأوضح القائمون على التطبيق أن رخصة القيادة في توكلنا أصبحت مُعتمدة وموثوقة، ويستطيع المستخدم عرضها عبر تطبيق توكلنا للجهات المختصة.

يذكر أن عدد المستخدمين المسجلين في تطبيق توكلنا تجاوز 21 مليون مستخدم منذُ إطلاقه خلال بداية جائحة كورونا لهدف الحد من انتشارها.

تطبيق توكلنا منصة أبشر وزارة الداخلية سدايا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أبشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"توكلنا" يعلن اعتماد استخدام رخص القيادة من خلاله بالتعاون مع "أبشر"
سبق

أعلن تطبيق "توكلنا" اعتماد استعراض واستخدام رخص القيادة للمسجلين من خلال التطبيق بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في "منصة أبشر".

وأوضح القائمون على التطبيق أن رخصة القيادة في توكلنا أصبحت مُعتمدة وموثوقة، ويستطيع المستخدم عرضها عبر تطبيق توكلنا للجهات المختصة.

يذكر أن عدد المستخدمين المسجلين في تطبيق توكلنا تجاوز 21 مليون مستخدم منذُ إطلاقه خلال بداية جائحة كورونا لهدف الحد من انتشارها.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
08:13 PM
اخر تعديل
19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
12:01 AM

"توكلنا" يعلن اعتماد استخدام رخص القيادة من خلاله بالتعاون مع "أبشر"

يمكن للمستخدمين استعراضها وتقديمها موثقة للجهات المختصة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
9,192

أعلن تطبيق "توكلنا" اعتماد استعراض واستخدام رخص القيادة للمسجلين من خلال التطبيق بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في "منصة أبشر".

وأوضح القائمون على التطبيق أن رخصة القيادة في توكلنا أصبحت مُعتمدة وموثوقة، ويستطيع المستخدم عرضها عبر تطبيق توكلنا للجهات المختصة.

يذكر أن عدد المستخدمين المسجلين في تطبيق توكلنا تجاوز 21 مليون مستخدم منذُ إطلاقه خلال بداية جائحة كورونا لهدف الحد من انتشارها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,142
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,262
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,887

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة