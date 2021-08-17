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السعودية تباشر وضع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي

خلال اجتماع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة

عقدت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب التابعة لجامعة الدول العربية اليوم اجتماعًا للجنة المصغرة لوضع مشروع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، بمشاركة 8 دول عربية، إضافة إلى اتحاد إذاعات الدول العربية، والاتحاد العام للمنتجين العرب.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع مدير إدارة العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية تركي بن مرزوق العمري.

وأفادت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب في بيان لها اليوم بأنه تم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال، والتباحث حول المقترحات التي قدمتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب للجنة حول مشروع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المصغرة أوصت بأن تتولى المملكة العربية السعودية، التي أبدت موافقتها على ذلك، وضع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، بما في ذلك اقتراح جميع الأمور المالية والإدارية وآليات العمل والخطة الزمنية، على أن تتولى الأمانة العامة للجامعة العربية تعميمه على الدول الأعضاء لأخذ الرأي، ومن ثم رفعه إلى مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه المقبل.

وأضاف البيان بأن اللجنة المصغرة أوصت أيضًا بأن يتولى فريق مكون من دولة فلسطين والاتحاد العام لإذاعات الدول العربية واتحاد المنتجين العرب مهمة رصد وتجميع المحتوى الإعلامي الخاص بالقضية الفلسطينية، بما يسهم في توفير مادة إعلامية كافية لعمل المرصد والمنصة.

ومن المقرر أن ترفع هذه التوصيات إلى الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج لاعتمادها غدًا الأربعاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تباشر وضع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي
سبق

عقدت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب التابعة لجامعة الدول العربية اليوم اجتماعًا للجنة المصغرة لوضع مشروع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، بمشاركة 8 دول عربية، إضافة إلى اتحاد إذاعات الدول العربية، والاتحاد العام للمنتجين العرب.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع مدير إدارة العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية تركي بن مرزوق العمري.

وأفادت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب في بيان لها اليوم بأنه تم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال، والتباحث حول المقترحات التي قدمتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب للجنة حول مشروع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المصغرة أوصت بأن تتولى المملكة العربية السعودية، التي أبدت موافقتها على ذلك، وضع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، بما في ذلك اقتراح جميع الأمور المالية والإدارية وآليات العمل والخطة الزمنية، على أن تتولى الأمانة العامة للجامعة العربية تعميمه على الدول الأعضاء لأخذ الرأي، ومن ثم رفعه إلى مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه المقبل.

وأضاف البيان بأن اللجنة المصغرة أوصت أيضًا بأن يتولى فريق مكون من دولة فلسطين والاتحاد العام لإذاعات الدول العربية واتحاد المنتجين العرب مهمة رصد وتجميع المحتوى الإعلامي الخاص بالقضية الفلسطينية، بما يسهم في توفير مادة إعلامية كافية لعمل المرصد والمنصة.

ومن المقرر أن ترفع هذه التوصيات إلى الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج لاعتمادها غدًا الأربعاء.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
09:31 PM
اخر تعديل
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
10:16 PM

السعودية تباشر وضع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي

خلال اجتماع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب التابعة لجامعة الدول العربية اليوم اجتماعًا للجنة المصغرة لوضع مشروع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، بمشاركة 8 دول عربية، إضافة إلى اتحاد إذاعات الدول العربية، والاتحاد العام للمنتجين العرب.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع مدير إدارة العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية تركي بن مرزوق العمري.

وأفادت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب في بيان لها اليوم بأنه تم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال، والتباحث حول المقترحات التي قدمتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب للجنة حول مشروع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المصغرة أوصت بأن تتولى المملكة العربية السعودية، التي أبدت موافقتها على ذلك، وضع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، بما في ذلك اقتراح جميع الأمور المالية والإدارية وآليات العمل والخطة الزمنية، على أن تتولى الأمانة العامة للجامعة العربية تعميمه على الدول الأعضاء لأخذ الرأي، ومن ثم رفعه إلى مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه المقبل.

وأضاف البيان بأن اللجنة المصغرة أوصت أيضًا بأن يتولى فريق مكون من دولة فلسطين والاتحاد العام لإذاعات الدول العربية واتحاد المنتجين العرب مهمة رصد وتجميع المحتوى الإعلامي الخاص بالقضية الفلسطينية، بما يسهم في توفير مادة إعلامية كافية لعمل المرصد والمنصة.

ومن المقرر أن ترفع هذه التوصيات إلى الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج لاعتمادها غدًا الأربعاء.

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