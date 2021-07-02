لجأت ممرضة، تعمل في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة، إلى الجهات الأمنية بعد أن تعرَّضت لاعتداء لفظي من أحد المراجعين بسبب كمامة، على حد قولها. وفي التفاصيل -كما روتها الممرضة لـ"سبق"- أن الممرضة أثناء عملها في بوابة مركز فحص ما قبل الزواج بأحد مستشفيات العاصمة المقدسة أمس الخميس تعرضت لاعتداء لفظي ومحاولة اعتداء جسدي من أحد المراجعين، قبل أن يتدخل أحد حراس الأمن بالمستشفى، ويقوم بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت على الفور الواقعة بعد تلقيها البلاغ، وفتحت ملف تحقيق حول الحادثة لاستكمال الإجراءات النظامية لرفعها لجهات الاختصاص. وأشارت الممرضة - تحتفظ "سبق" باسمها - إلى أن أحد المراجعين تلفَّظ عليها أمام زملائها وزميلاتها عقب نصحه بارتداء الكمامة، والتأكد من تطبيق توكلنا، دون معرفة الأسباب التي دفعته إلى ذلك. لافتة إلى أن حارس الأمن الذي كان يقف بالقرب من البوابة استطاع حمايتها من الاعتداء، على حد وصفها. وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن ‏الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال. وأشارت الوزارة في وقت سابق إلى أنه بإمكان الجميع أخذ حقوقهم من خلال التوجُّه إلى حقوق وعلاقات المرضى، أو الاتصال على 937.

ممرضة بمكة تروي لـ"سبق" تفاصيل تعرُّضها لمحاولة اعتداء من مراجع بسبب كمامة عبدالرزاق البجالي سبق 2021-07-02 لجأت ممرضة، تعمل في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة، إلى الجهات الأمنية بعد أن تعرَّضت لاعتداء لفظي من أحد المراجعين بسبب كمامة، على حد قولها.



وفي التفاصيل -كما روتها الممرضة لـ"سبق"- أن الممرضة أثناء عملها في بوابة مركز فحص ما قبل الزواج بأحد مستشفيات العاصمة المقدسة أمس الخميس تعرضت لاعتداء لفظي ومحاولة اعتداء جسدي من أحد المراجعين، قبل أن يتدخل أحد حراس الأمن بالمستشفى، ويقوم بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت على الفور الواقعة بعد تلقيها البلاغ، وفتحت ملف تحقيق حول الحادثة لاستكمال الإجراءات النظامية لرفعها لجهات الاختصاص.



وأشارت الممرضة - تحتفظ "سبق" باسمها - إلى أن أحد المراجعين تلفَّظ عليها أمام زملائها وزميلاتها عقب نصحه بارتداء الكمامة، والتأكد من تطبيق توكلنا، دون معرفة الأسباب التي دفعته إلى ذلك. لافتة إلى أن حارس الأمن الذي كان يقف بالقرب من البوابة استطاع حمايتها من الاعتداء، على حد وصفها.



وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن ‏الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.



وأشارت الوزارة في وقت سابق إلى أنه بإمكان الجميع أخذ حقوقهم من خلال التوجُّه إلى حقوق وعلاقات المرضى، أو الاتصال على 937.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 11:22 PM

ممرضة بمكة تروي لـ"سبق" تفاصيل تعرُّضها لمحاولة اعتداء من مراجع بسبب كمامة أثناء عملها في مركز فحص ما قبل الزواج





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لجأت ممرضة، تعمل في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة، إلى الجهات الأمنية بعد أن تعرَّضت لاعتداء لفظي من أحد المراجعين بسبب كمامة، على حد قولها.



وفي التفاصيل -كما روتها الممرضة لـ"سبق"- أن الممرضة أثناء عملها في بوابة مركز فحص ما قبل الزواج بأحد مستشفيات العاصمة المقدسة أمس الخميس تعرضت لاعتداء لفظي ومحاولة اعتداء جسدي من أحد المراجعين، قبل أن يتدخل أحد حراس الأمن بالمستشفى، ويقوم بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت على الفور الواقعة بعد تلقيها البلاغ، وفتحت ملف تحقيق حول الحادثة لاستكمال الإجراءات النظامية لرفعها لجهات الاختصاص.



وأشارت الممرضة - تحتفظ "سبق" باسمها - إلى أن أحد المراجعين تلفَّظ عليها أمام زملائها وزميلاتها عقب نصحه بارتداء الكمامة، والتأكد من تطبيق توكلنا، دون معرفة الأسباب التي دفعته إلى ذلك. لافتة إلى أن حارس الأمن الذي كان يقف بالقرب من البوابة استطاع حمايتها من الاعتداء، على حد وصفها.



وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن ‏الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.



وأشارت الوزارة في وقت سابق إلى أنه بإمكان الجميع أخذ حقوقهم من خلال التوجُّه إلى حقوق وعلاقات المرضى، أو الاتصال على 937.