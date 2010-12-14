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الآسيوي: الهلال السعودي النادي الأفضل في غرب آسيا

أعلن موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن فوز نادي الهلال السعودي في استفتاء فريق شهر نوفمبر بمنطقة غرب آسيا؛ وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل الهلال على نسبة 42.02% من أصوات المشاركين، متقدمًا أمام الفيصلي الأردني الذي جاء ثانيًا بنسبة 20.26% من الأصوات، وحلّ الرمثا الأردني ثالثًا، والشرطة العراقي رابعًا.

وتقوم فكرة التقرير الشهري على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل ناد في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير؛ أبرزها أهمية النتائج والألقاب التي تحققت -إن وجدت- على مختلف الأصعدة.

وشهد شهر نوفمبر تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، والمحرق البحريني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، والرمثا بلقب الدوري الأردني، والفيصلي بلقب كأس الأردن.

وضمت قائمة الأندية المرشحة في شهر نوفمبر كلًّا من: الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، الرمثا الأردني، الفيصلي الأردني، العين الإماراتي، المحرق البحريني، الكويت الكويتي، الشرطة العراقي، تشرين السوري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الآسيوي: الهلال السعودي النادي الأفضل في غرب آسيا
سبق

أعلن موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن فوز نادي الهلال السعودي في استفتاء فريق شهر نوفمبر بمنطقة غرب آسيا؛ وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل الهلال على نسبة 42.02% من أصوات المشاركين، متقدمًا أمام الفيصلي الأردني الذي جاء ثانيًا بنسبة 20.26% من الأصوات، وحلّ الرمثا الأردني ثالثًا، والشرطة العراقي رابعًا.

وتقوم فكرة التقرير الشهري على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل ناد في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير؛ أبرزها أهمية النتائج والألقاب التي تحققت -إن وجدت- على مختلف الأصعدة.

وشهد شهر نوفمبر تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، والمحرق البحريني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، والرمثا بلقب الدوري الأردني، والفيصلي بلقب كأس الأردن.

وضمت قائمة الأندية المرشحة في شهر نوفمبر كلًّا من: الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، الرمثا الأردني، الفيصلي الأردني، العين الإماراتي، المحرق البحريني، الكويت الكويتي، الشرطة العراقي، تشرين السوري.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
02:05 PM

الآسيوي: الهلال السعودي النادي الأفضل في غرب آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن فوز نادي الهلال السعودي في استفتاء فريق شهر نوفمبر بمنطقة غرب آسيا؛ وذلك بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصل الهلال على نسبة 42.02% من أصوات المشاركين، متقدمًا أمام الفيصلي الأردني الذي جاء ثانيًا بنسبة 20.26% من الأصوات، وحلّ الرمثا الأردني ثالثًا، والشرطة العراقي رابعًا.

وتقوم فكرة التقرير الشهري على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل ناد في منطقة غرب آسيا عن ذلك الشهر بناء على العديد من المعايير؛ أبرزها أهمية النتائج والألقاب التي تحققت -إن وجدت- على مختلف الأصعدة.

وشهد شهر نوفمبر تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، والمحرق البحريني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، والرمثا بلقب الدوري الأردني، والفيصلي بلقب كأس الأردن.

وضمت قائمة الأندية المرشحة في شهر نوفمبر كلًّا من: الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، الرمثا الأردني، الفيصلي الأردني، العين الإماراتي، المحرق البحريني، الكويت الكويتي، الشرطة العراقي، تشرين السوري.

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