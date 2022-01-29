أمطار وثلوج والبداية "الاثنين".. حالة تقلبات تُواعد المملكة والأرصاد تَعِد ببيانٍ تفصيلي
المركز الوطني: تتأثر بها معظم المناطق يصحبها انخفاض درجات الحرارة
كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن توقعاته بتأثر أجواء المملكة بحالة تقلبات جوية بمشيئة الله على معظم المناطق الاثنين المقبل.
وقال المركز: الحالة تتضمن هطول أمطار وتساقط ثلوج وانخفاض درجات الحرارة.
وأوضح المركز أنه سيُصدر غدًا مزيدًا من التفاصيل حول الحالة.
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أمطار وثلوج والبداية "الاثنين".. حالة تقلبات تُواعد المملكة والأرصاد تَعِد ببيانٍ تفصيلي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-29
كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن توقعاته بتأثر أجواء المملكة بحالة تقلبات جوية بمشيئة الله على معظم المناطق الاثنين المقبل.
وقال المركز: الحالة تتضمن هطول أمطار وتساقط ثلوج وانخفاض درجات الحرارة.
وأوضح المركز أنه سيُصدر غدًا مزيدًا من التفاصيل حول الحالة.
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
03:28 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:44 PM
أمطار وثلوج والبداية "الاثنين".. حالة تقلبات تُواعد المملكة والأرصاد تَعِد ببيانٍ تفصيلي
المركز الوطني: تتأثر بها معظم المناطق يصحبها انخفاض درجات الحرارة
كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن توقعاته بتأثر أجواء المملكة بحالة تقلبات جوية بمشيئة الله على معظم المناطق الاثنين المقبل.
وقال المركز: الحالة تتضمن هطول أمطار وتساقط ثلوج وانخفاض درجات الحرارة.
وأوضح المركز أنه سيُصدر غدًا مزيدًا من التفاصيل حول الحالة.