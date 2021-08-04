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الجزيرة الإماراتي ينهي محاولات خطف علي مبخوت.. ويجدد عقده حتى 2026

قطع نادي الجزيرة الإماراتي كل الطرق المؤدية لخطف نجم فريقه الكروي الأول علي مبخوت، حيث أعلن النادي الإماراتي، الأربعاء، عن تجديد عقد مهاجمه وهدافه حتى 2026.
وقال الجزيرة عبر حسابه على تويتر: "يسعدنا الإعلان عن توقيع علي مبخوت لعقد جديد طويل الأمد يمتد حتى 2026".
ويتربع "مبخوت " على قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي برصيد 24 هدفاً.
وتوج الجزيرة بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه في مايو الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الجزيرة الإماراتي ينهي محاولات خطف علي مبخوت.. ويجدد عقده حتى 2026
سبق

قطع نادي الجزيرة الإماراتي كل الطرق المؤدية لخطف نجم فريقه الكروي الأول علي مبخوت، حيث أعلن النادي الإماراتي، الأربعاء، عن تجديد عقد مهاجمه وهدافه حتى 2026.
وقال الجزيرة عبر حسابه على تويتر: "يسعدنا الإعلان عن توقيع علي مبخوت لعقد جديد طويل الأمد يمتد حتى 2026".
ويتربع "مبخوت " على قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي برصيد 24 هدفاً.
وتوج الجزيرة بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه في مايو الماضي.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
07:39 PM

الجزيرة الإماراتي ينهي محاولات خطف علي مبخوت.. ويجدد عقده حتى 2026

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قطع نادي الجزيرة الإماراتي كل الطرق المؤدية لخطف نجم فريقه الكروي الأول علي مبخوت، حيث أعلن النادي الإماراتي، الأربعاء، عن تجديد عقد مهاجمه وهدافه حتى 2026.
وقال الجزيرة عبر حسابه على تويتر: "يسعدنا الإعلان عن توقيع علي مبخوت لعقد جديد طويل الأمد يمتد حتى 2026".
ويتربع "مبخوت " على قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي برصيد 24 هدفاً.
وتوج الجزيرة بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه في مايو الماضي.

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