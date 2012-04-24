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شاهد.. أمطار الطائف تدفع عشاق الطبيعة لنسج قصص الجمال بعدساتهم

ضمت حالات متعددة ومتفردة.. في واقعة حملت الكثير من البهجة للأهالي

تصوير- أحمد السفياني: دفعت الأمطار التي شهدتها "الطائف" الكثير من المصورين وعشاق الجمال لتكوين حكاية بل قصة مع المطر.

وتم التقاط حالات متعددة ومتفردة، اختصت هذه العروس بها، وجذبت العشاق إليها، وأمتعت ساكنيها وزوارها بالتعايش مع تلك الحالة المطرية التي احتوت الكثير من سمات الجمال التي وهبها الله سبحانه وتعالى إياها، حتى ظلت هي العروس وتضاهي الكثير من مثيلاتها.

تلك هي "الطائف" "مدينة الورد.. ودلوعة الغيم" كما يحلو للكثيرين تسميتها؛ حيث تساقطت قطرات المطر التي تشبه حبات اللؤلؤ مصطدمةً بالأرض، في واقعة حملت الكثير من البهجة لدى الأهالي، الذين انتشروا في "منتزه الردف العام" حيث حملوا عدسات جوالاتهم والتقطوا الكثير من الصور التي وثقت الحالة المطرية، التي تزامنت مع تغير لون السماء والذي أحدث ظلامًا نابعًا من الغيم في لوحة خلقها وكونها الله سبحانه وتعالى.

المصور أحمد السفياني، وغيره من المصورين والهواة، تسابقوا على التقاط العديد من الصور، وتجسيد الحالة المطرية التي زادت "الطائف" جمالًا؛ حيث أهدى "سبق" تلك الصور ليستمتع بها قراؤها.

الطائف أمطار الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمطار الطائف تدفع عشاق الطبيعة لنسج قصص الجمال بعدساتهم
سبق

تصوير- أحمد السفياني: دفعت الأمطار التي شهدتها "الطائف" الكثير من المصورين وعشاق الجمال لتكوين حكاية بل قصة مع المطر.

وتم التقاط حالات متعددة ومتفردة، اختصت هذه العروس بها، وجذبت العشاق إليها، وأمتعت ساكنيها وزوارها بالتعايش مع تلك الحالة المطرية التي احتوت الكثير من سمات الجمال التي وهبها الله سبحانه وتعالى إياها، حتى ظلت هي العروس وتضاهي الكثير من مثيلاتها.

تلك هي "الطائف" "مدينة الورد.. ودلوعة الغيم" كما يحلو للكثيرين تسميتها؛ حيث تساقطت قطرات المطر التي تشبه حبات اللؤلؤ مصطدمةً بالأرض، في واقعة حملت الكثير من البهجة لدى الأهالي، الذين انتشروا في "منتزه الردف العام" حيث حملوا عدسات جوالاتهم والتقطوا الكثير من الصور التي وثقت الحالة المطرية، التي تزامنت مع تغير لون السماء والذي أحدث ظلامًا نابعًا من الغيم في لوحة خلقها وكونها الله سبحانه وتعالى.

المصور أحمد السفياني، وغيره من المصورين والهواة، تسابقوا على التقاط العديد من الصور، وتجسيد الحالة المطرية التي زادت "الطائف" جمالًا؛ حيث أهدى "سبق" تلك الصور ليستمتع بها قراؤها.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
09:44 PM

شاهد.. أمطار الطائف تدفع عشاق الطبيعة لنسج قصص الجمال بعدساتهم

ضمت حالات متعددة ومتفردة.. في واقعة حملت الكثير من البهجة للأهالي

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فهد العتيبي - الطائف
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1,185

تصوير- أحمد السفياني: دفعت الأمطار التي شهدتها "الطائف" الكثير من المصورين وعشاق الجمال لتكوين حكاية بل قصة مع المطر.

وتم التقاط حالات متعددة ومتفردة، اختصت هذه العروس بها، وجذبت العشاق إليها، وأمتعت ساكنيها وزوارها بالتعايش مع تلك الحالة المطرية التي احتوت الكثير من سمات الجمال التي وهبها الله سبحانه وتعالى إياها، حتى ظلت هي العروس وتضاهي الكثير من مثيلاتها.

تلك هي "الطائف" "مدينة الورد.. ودلوعة الغيم" كما يحلو للكثيرين تسميتها؛ حيث تساقطت قطرات المطر التي تشبه حبات اللؤلؤ مصطدمةً بالأرض، في واقعة حملت الكثير من البهجة لدى الأهالي، الذين انتشروا في "منتزه الردف العام" حيث حملوا عدسات جوالاتهم والتقطوا الكثير من الصور التي وثقت الحالة المطرية، التي تزامنت مع تغير لون السماء والذي أحدث ظلامًا نابعًا من الغيم في لوحة خلقها وكونها الله سبحانه وتعالى.

المصور أحمد السفياني، وغيره من المصورين والهواة، تسابقوا على التقاط العديد من الصور، وتجسيد الحالة المطرية التي زادت "الطائف" جمالًا؛ حيث أهدى "سبق" تلك الصور ليستمتع بها قراؤها.

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