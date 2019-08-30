بالصور .. مشاريع الإسكان تدخل حيز التنفيذ وبعضها يقترب من المراحل النهائية

كانت قطعاً بصحراء جرداء منذ عام.. وتشمل العديد من مناطق المملكة

دخلت كثير من مشاريع البيع على الخارطة حيز التنفيذ وبعضها شارف على الانتهاء، ولعل الصور التي بثها موقع سكني التابع لوزارة الإسكان لعدد من المشاريع في عدد من مناطق المملكة هي خير دليل على ذلك، حيث كانت هذه المشاريع قبل عام واحد فقط مجرد قطع من الأراضي الجرداء، وهو ما أكدته صورتان لمشروع الوزارة في الإحساء بين عامي 2018 و2019.

وتفصيلاً، أظهرت الصور مشروع إسكان الرياض – عمائر الجوهرة وقد اقترب من الاكتمال، حيث تبدو العمائر السكنية قائمة في أبهى حلة تنتظر وضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إعلان تسليمها للمواطنين، فيما كشفت الصور عن دخول مشروع إسكان جدة - الجوهرة ريزيدينس حيز التنفيذ حيث بدأت المعدات والآليات في الحفر إيذاناً ببدء العمل في المشروع.

وفي جدة أيضاً، انطلق العمل فعلياً في مشروعي "إسكان جدة - روابي الحجاز"، و"إسكان جدة - ربى جدة"، وتجاوز الأمر أعمال الحفر إلى وضع الأساسات وبزوغ الأعمدة الخراسانية، ويجري العمل على قدم وساق لإنجاز المشروعين في موعدهما المحدد.

وبدأ تهيئة الأرض للبناء في بعض المشاريع ووضع الأساسات في البعض الآخر ومنها مشاريع: إسكان ينبع البحر - لؤلؤة الديار وإسكان المدينة المنورة - الجوار، وإسكان الرياض – مرسية وإسكان القطيف - منازل القطيف، وإسكان الطائف – الفتح، وإسكان الرياض - رابية الشرق، وإسكان جدة - مشروع الأمير فواز الجنوب أعالي جدة، وإسكان القطيف - القطيف البدراني، وإسكان المدينة المنورة - بوابة طيبة، وإسكان المدينة المنورة - درة المدينة، وإسكان جدة - ومشروع الأمير فواز شمال (تلال الغروب)، وإسكان الرياض – بيوت الزامل، وإسكان الرياض - بوابة الشرق.

وتبدو العمائر السكنية في مشروع إسكان الرياض1، والفلل السكنية في مشروعي إسكان الدمام "نساج تاون" و"مد" وقد اقتربت من المراحل النهائية للبناء، وفقاً لما أظهرته الصور المرفقة.

ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على سعي الوزارة المستمر في توفير المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج "سكني" لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.

وبيّن "بن سالم" حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها للتأكد من جودة التنفيذ وفق المعايير والمواصفات المعتمدة، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول2030.

ويمكن متابعة كافة مشاريع وزارة الإسكان من خلال الرابط التالي:

https://sakani.housing.sa/projects-updated