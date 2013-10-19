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قبل 20 يومًا من الختام.. بلدية "البصر" بالقصيم تغلق مهرجانها الترفيهي في وجه الزوار

تضارب بين "البلدية" والمستثمر حول تداعيات الإيقاف

تفاجأ زوار مهرجان البصر الترفيهي بالقصيم، مساء أمس الأحد، بإيقاف الفعاليات قبل 20 يومًا من موعد الختام المعلن عنه سابقًا.

وتلقت "سبق" بيانًا صحفيًا ردًا على الاستفسار يفيد بأن الإيقاف جاء بسبب مخالفة المستثمر لبنود العقد، فيما كشف المستثمر للصحيفة أنه بسبب التأخير بمستخلص مالي نتيجة خلل تقني.

وأوضحت البلدية في بيانها الصحفي "بناء على ما يرد إليها من استفسارات إعلامية حول إيقاف المهرجان المقام في منتزه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود في مركز البصر غرب مدينة بريدة، أوضح المتحدث الرسمي لبلدية البصر عبدالله العنيزان، أنه في يوم الأحد الموافق 11 / 3 / 1443هـ تم إبلاغ المستثمر رسميًا بإيقاف المهرجان المقام داخل المنتزه نظير إخلال ومخالفة بنود العقد"، مضيفًا أن إيقاف المهرجان صدر بقرار من سعادة رئيس البلدية بناء على ما رأته اللجنة المشكلة بهذا الخصوص بعـد عـدة إشعارات صادرة للمستثمر بشأن تجاوز ومخالفة أنظمة البلدية.

وأكد أن البلدية تسعى لكل ما من شأنه تعزيز الاستثمار بالمنطقة وتوفير البيئة المناسبة له، مشيرًا إلى أن المنتزه شهد العديد من المهرجانات الترفيهية الناجحة خلال الأعوام الماضية، نظرًا للإقبال الكبير الذي يشهده منتزه الأمير فيصل بن مشعل من الزوار والمتنزهين، ولما تقدمه البلدية من خدمات للمتنزهين، والمستثمرين في سبيل تعزيز الاستثمارات البلدية، ورفاهية زوار المنتزه من المواطنين والمقيمين.

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قبل 20 يومًا من الختام.. بلدية "البصر" بالقصيم تغلق مهرجانها الترفيهي في وجه الزوار
سبق

تفاجأ زوار مهرجان البصر الترفيهي بالقصيم، مساء أمس الأحد، بإيقاف الفعاليات قبل 20 يومًا من موعد الختام المعلن عنه سابقًا.

وتلقت "سبق" بيانًا صحفيًا ردًا على الاستفسار يفيد بأن الإيقاف جاء بسبب مخالفة المستثمر لبنود العقد، فيما كشف المستثمر للصحيفة أنه بسبب التأخير بمستخلص مالي نتيجة خلل تقني.

وأوضحت البلدية في بيانها الصحفي "بناء على ما يرد إليها من استفسارات إعلامية حول إيقاف المهرجان المقام في منتزه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود في مركز البصر غرب مدينة بريدة، أوضح المتحدث الرسمي لبلدية البصر عبدالله العنيزان، أنه في يوم الأحد الموافق 11 / 3 / 1443هـ تم إبلاغ المستثمر رسميًا بإيقاف المهرجان المقام داخل المنتزه نظير إخلال ومخالفة بنود العقد"، مضيفًا أن إيقاف المهرجان صدر بقرار من سعادة رئيس البلدية بناء على ما رأته اللجنة المشكلة بهذا الخصوص بعـد عـدة إشعارات صادرة للمستثمر بشأن تجاوز ومخالفة أنظمة البلدية.

وأكد أن البلدية تسعى لكل ما من شأنه تعزيز الاستثمار بالمنطقة وتوفير البيئة المناسبة له، مشيرًا إلى أن المنتزه شهد العديد من المهرجانات الترفيهية الناجحة خلال الأعوام الماضية، نظرًا للإقبال الكبير الذي يشهده منتزه الأمير فيصل بن مشعل من الزوار والمتنزهين، ولما تقدمه البلدية من خدمات للمتنزهين، والمستثمرين في سبيل تعزيز الاستثمارات البلدية، ورفاهية زوار المنتزه من المواطنين والمقيمين.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
11:17 PM

قبل 20 يومًا من الختام.. بلدية "البصر" بالقصيم تغلق مهرجانها الترفيهي في وجه الزوار

تضارب بين "البلدية" والمستثمر حول تداعيات الإيقاف

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عيسى الحربي - الرياض
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تفاجأ زوار مهرجان البصر الترفيهي بالقصيم، مساء أمس الأحد، بإيقاف الفعاليات قبل 20 يومًا من موعد الختام المعلن عنه سابقًا.

وتلقت "سبق" بيانًا صحفيًا ردًا على الاستفسار يفيد بأن الإيقاف جاء بسبب مخالفة المستثمر لبنود العقد، فيما كشف المستثمر للصحيفة أنه بسبب التأخير بمستخلص مالي نتيجة خلل تقني.

وأوضحت البلدية في بيانها الصحفي "بناء على ما يرد إليها من استفسارات إعلامية حول إيقاف المهرجان المقام في منتزه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود في مركز البصر غرب مدينة بريدة، أوضح المتحدث الرسمي لبلدية البصر عبدالله العنيزان، أنه في يوم الأحد الموافق 11 / 3 / 1443هـ تم إبلاغ المستثمر رسميًا بإيقاف المهرجان المقام داخل المنتزه نظير إخلال ومخالفة بنود العقد"، مضيفًا أن إيقاف المهرجان صدر بقرار من سعادة رئيس البلدية بناء على ما رأته اللجنة المشكلة بهذا الخصوص بعـد عـدة إشعارات صادرة للمستثمر بشأن تجاوز ومخالفة أنظمة البلدية.

وأكد أن البلدية تسعى لكل ما من شأنه تعزيز الاستثمار بالمنطقة وتوفير البيئة المناسبة له، مشيرًا إلى أن المنتزه شهد العديد من المهرجانات الترفيهية الناجحة خلال الأعوام الماضية، نظرًا للإقبال الكبير الذي يشهده منتزه الأمير فيصل بن مشعل من الزوار والمتنزهين، ولما تقدمه البلدية من خدمات للمتنزهين، والمستثمرين في سبيل تعزيز الاستثمارات البلدية، ورفاهية زوار المنتزه من المواطنين والمقيمين.

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