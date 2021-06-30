النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر الأولمبي يستعد لودية أوغندا استعدادًا للأولمبياد .. و"الفرج " يغيب

العمري بدأ برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على تطبيقهم لمران تكتيكي في النواحي الدفاعية على الضغط العالي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة في النواحي الدفاعية.

من جهة أخرى، شهدت الحصة التدريبية عدم مشاركة اللاعب سلمان الفرج نظير شعوره بإجهاد خفيف، فضّل الجهاز الطبي على إثرها إراحته مع عمل تمارين خاصة، في حين بدأ اللاعب عبد الإله العمري اليوم برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم المنتخب السعودي في تمام السابعة من مساء غدٍ الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحضيراته لمواجهة منتخب أوغندا الأول وديًا يوم بعد غدٍ الجمعة.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر الأولمبي يستعد لودية أوغندا استعدادًا للأولمبياد .. و"الفرج " يغيب
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على تطبيقهم لمران تكتيكي في النواحي الدفاعية على الضغط العالي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة في النواحي الدفاعية.

من جهة أخرى، شهدت الحصة التدريبية عدم مشاركة اللاعب سلمان الفرج نظير شعوره بإجهاد خفيف، فضّل الجهاز الطبي على إثرها إراحته مع عمل تمارين خاصة، في حين بدأ اللاعب عبد الإله العمري اليوم برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم المنتخب السعودي في تمام السابعة من مساء غدٍ الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحضيراته لمواجهة منتخب أوغندا الأول وديًا يوم بعد غدٍ الجمعة.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
10:52 PM
اخر تعديل
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
02:09 AM

الأخضر الأولمبي يستعد لودية أوغندا استعدادًا للأولمبياد .. و"الفرج " يغيب

العمري بدأ برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
514

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي تركّزت على تطبيقهم لمران تكتيكي في النواحي الدفاعية على الضغط العالي، أعقبه العمل على الكرات الثابتة في النواحي الدفاعية.

من جهة أخرى، شهدت الحصة التدريبية عدم مشاركة اللاعب سلمان الفرج نظير شعوره بإجهاد خفيف، فضّل الجهاز الطبي على إثرها إراحته مع عمل تمارين خاصة، في حين بدأ اللاعب عبد الإله العمري اليوم برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم المنتخب السعودي في تمام السابعة من مساء غدٍ الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحضيراته لمواجهة منتخب أوغندا الأول وديًا يوم بعد غدٍ الجمعة.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,886
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,291
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,545
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,099

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة