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تنبيهات الإنذار المبكر ترسم ملامح أجواء الخميس بـ7 مناطق

سحب وأمطار رعدية ورياح نشطة مصحوبة بتدني مدى الرؤية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الخميس، عدة تنبيهات حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على عدة مناطق بالمملكة.

ونبّهت الأرصاد مناطق الجوف والحدود الشمالية من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، والتي تبدأ في الواحدة ظهرًا وتنتهي مع الرابعة عصر اليوم بعدة محافظات بالمنطقتين.

وفي تنبيه آخر، أفادت الهيئة بتعرض حائل ومكة المكرمة والرياض لرياح نشطة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، بين التاسعة صباحًا والرابعة عصرًا.

وتشمل الحالة بمكة المكرمة، محافظات: الخرمة، والمويه، وتربة؛ فيما تشمل بالرياض: (الأفلاج، والسليل، وعفيف، ووادي الدواسر).

وفي تنبيه صباحي، أفادت الأرصاد بتعرض منطقتيْ جازان، وعسير لحالة من الأمطار الرعدية، مع نشاط في الرياح السطحية بين الواحدة ظهرًا والحادية عشرة مساء بعدة محافظات بالمنطقتين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيهات الإنذار المبكر ترسم ملامح أجواء الخميس بـ7 مناطق
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الخميس، عدة تنبيهات حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على عدة مناطق بالمملكة.

ونبّهت الأرصاد مناطق الجوف والحدود الشمالية من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، والتي تبدأ في الواحدة ظهرًا وتنتهي مع الرابعة عصر اليوم بعدة محافظات بالمنطقتين.

وفي تنبيه آخر، أفادت الهيئة بتعرض حائل ومكة المكرمة والرياض لرياح نشطة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، بين التاسعة صباحًا والرابعة عصرًا.

وتشمل الحالة بمكة المكرمة، محافظات: الخرمة، والمويه، وتربة؛ فيما تشمل بالرياض: (الأفلاج، والسليل، وعفيف، ووادي الدواسر).

وفي تنبيه صباحي، أفادت الأرصاد بتعرض منطقتيْ جازان، وعسير لحالة من الأمطار الرعدية، مع نشاط في الرياح السطحية بين الواحدة ظهرًا والحادية عشرة مساء بعدة محافظات بالمنطقتين.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
08:40 AM

تنبيهات الإنذار المبكر ترسم ملامح أجواء الخميس بـ7 مناطق

سحب وأمطار رعدية ورياح نشطة مصحوبة بتدني مدى الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الخميس، عدة تنبيهات حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على عدة مناطق بالمملكة.

ونبّهت الأرصاد مناطق الجوف والحدود الشمالية من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، والتي تبدأ في الواحدة ظهرًا وتنتهي مع الرابعة عصر اليوم بعدة محافظات بالمنطقتين.

وفي تنبيه آخر، أفادت الهيئة بتعرض حائل ومكة المكرمة والرياض لرياح نشطة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، بين التاسعة صباحًا والرابعة عصرًا.

وتشمل الحالة بمكة المكرمة، محافظات: الخرمة، والمويه، وتربة؛ فيما تشمل بالرياض: (الأفلاج، والسليل، وعفيف، ووادي الدواسر).

وفي تنبيه صباحي، أفادت الأرصاد بتعرض منطقتيْ جازان، وعسير لحالة من الأمطار الرعدية، مع نشاط في الرياح السطحية بين الواحدة ظهرًا والحادية عشرة مساء بعدة محافظات بالمنطقتين.

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