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مقاول يلقي بالحديد المسلح وسط شارع بجدة ويعرض أرواح المارة للخطر

"سبق" ترصد ومطالبات بإيقاع العقوبات الرادعة بحقه

وضع مقاول في حي الواحة بجدة شرق طريق الحرمين، أطنانًا من الحديد المسلح وسط الطريق ضاربًا بالسلامة المرورية وسلامة المارة عرض الحائط في ظل غياب الجهات المختصة والمتابعة المستمرة لمثل هؤلاء المخالفين.

واستنكر السكان التصرف الذي يمكن أن يعرض المارة للخطر، مطالبين بإيقاع أشد العقوبات على المتسبب، لضمان عدم تكرار ذلك.

وكانت "سبق" رصدت مساء البارحة التصرف الخاطئ الذي قام به المقاول دون استشعار المسؤولية وما يمكن أن ينتج عن ذلك، فضلًا عن غياب اللوحات التحذيرية.

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مقاول يلقي بالحديد المسلح وسط شارع بجدة ويعرض أرواح المارة للخطر
سبق

وضع مقاول في حي الواحة بجدة شرق طريق الحرمين، أطنانًا من الحديد المسلح وسط الطريق ضاربًا بالسلامة المرورية وسلامة المارة عرض الحائط في ظل غياب الجهات المختصة والمتابعة المستمرة لمثل هؤلاء المخالفين.

واستنكر السكان التصرف الذي يمكن أن يعرض المارة للخطر، مطالبين بإيقاع أشد العقوبات على المتسبب، لضمان عدم تكرار ذلك.

وكانت "سبق" رصدت مساء البارحة التصرف الخاطئ الذي قام به المقاول دون استشعار المسؤولية وما يمكن أن ينتج عن ذلك، فضلًا عن غياب اللوحات التحذيرية.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
05:52 PM

مقاول يلقي بالحديد المسلح وسط شارع بجدة ويعرض أرواح المارة للخطر

"سبق" ترصد ومطالبات بإيقاع العقوبات الرادعة بحقه

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محمد طيران - جدة
9
6,816

وضع مقاول في حي الواحة بجدة شرق طريق الحرمين، أطنانًا من الحديد المسلح وسط الطريق ضاربًا بالسلامة المرورية وسلامة المارة عرض الحائط في ظل غياب الجهات المختصة والمتابعة المستمرة لمثل هؤلاء المخالفين.

واستنكر السكان التصرف الذي يمكن أن يعرض المارة للخطر، مطالبين بإيقاع أشد العقوبات على المتسبب، لضمان عدم تكرار ذلك.

وكانت "سبق" رصدت مساء البارحة التصرف الخاطئ الذي قام به المقاول دون استشعار المسؤولية وما يمكن أن ينتج عن ذلك، فضلًا عن غياب اللوحات التحذيرية.

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