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4 برقيات من الملك وولي العهد للسلطان قابوس ورئيس لاتفيا

خادم الحرمين أشاد بالعلاقات الأخوية التي تربط المملكة والسلطنة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إيجيلس ليفيتس؛ رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس إيجيلس ليفيتس؛ بهذه المناسبة، معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده؛ معرباً باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة مماثلة للسلطان قابوس بن سعيد؛ سلطان عُمان، معرباً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان السلطان قابوس إيجيلس ليفيتس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 برقيات من الملك وولي العهد للسلطان قابوس ورئيس لاتفيا
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إيجيلس ليفيتس؛ رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس إيجيلس ليفيتس؛ بهذه المناسبة، معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده؛ معرباً باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة مماثلة للسلطان قابوس بن سعيد؛ سلطان عُمان، معرباً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
11:53 AM

4 برقيات من الملك وولي العهد للسلطان قابوس ورئيس لاتفيا

خادم الحرمين أشاد بالعلاقات الأخوية التي تربط المملكة والسلطنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إيجيلس ليفيتس؛ رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس إيجيلس ليفيتس؛ بهذه المناسبة، معبراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده؛ معرباً باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة مماثلة للسلطان قابوس بن سعيد؛ سلطان عُمان، معرباً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

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