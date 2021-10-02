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اللاعب السعودي "مطري" يوقع مع فريق ليجانيس الإسباني.. لمدة عام

وقّع اللاعب الشاب السعودي أصيل عبدالله مطري لفريق ليجانيس الإسباني لكرة القدم، لمدة عام قادمًا من نادي الوحدة السعودي.

ومثّل اللاعب صاحب الـ20 عامًا، فريق القادسية للناشئين والوحدة لفئة الشباب لمدة عامين، قبل أن يخوض التجربة الاحترافية في الدوري الإسباني، وقد تلقى اللاعب عرضًا من نادي ليجانيس عن طريق وكيل أعماله جميل هوساوي؛ لكن الوحدة رفض إسقاط اسمه من كشوفات النادي إلا بعد محاولات؛ حيث وافقت إدارة الوحدة على إسقاط اسمه بالتراضي.

وانطلق "مطري" في تدريبات الفريق، أمس؛ مكتفيًا بالتمارين اللياقية على فترتين صباحية ومسائية، بعد اجتيازه الفحص الطبي وتوقيع العقد.

يذكر أن "المطري" يلعب في مركز الظهير الأيمن، ويُتوقع له مستقبل بارز نظير ما يملك من إمكانات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اللاعب السعودي "مطري" يوقع مع فريق ليجانيس الإسباني.. لمدة عام
سبق

وقّع اللاعب الشاب السعودي أصيل عبدالله مطري لفريق ليجانيس الإسباني لكرة القدم، لمدة عام قادمًا من نادي الوحدة السعودي.

ومثّل اللاعب صاحب الـ20 عامًا، فريق القادسية للناشئين والوحدة لفئة الشباب لمدة عامين، قبل أن يخوض التجربة الاحترافية في الدوري الإسباني، وقد تلقى اللاعب عرضًا من نادي ليجانيس عن طريق وكيل أعماله جميل هوساوي؛ لكن الوحدة رفض إسقاط اسمه من كشوفات النادي إلا بعد محاولات؛ حيث وافقت إدارة الوحدة على إسقاط اسمه بالتراضي.

وانطلق "مطري" في تدريبات الفريق، أمس؛ مكتفيًا بالتمارين اللياقية على فترتين صباحية ومسائية، بعد اجتيازه الفحص الطبي وتوقيع العقد.

يذكر أن "المطري" يلعب في مركز الظهير الأيمن، ويُتوقع له مستقبل بارز نظير ما يملك من إمكانات.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
07:36 PM

اللاعب السعودي "مطري" يوقع مع فريق ليجانيس الإسباني.. لمدة عام

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عبدالله الراجحي - جدة
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وقّع اللاعب الشاب السعودي أصيل عبدالله مطري لفريق ليجانيس الإسباني لكرة القدم، لمدة عام قادمًا من نادي الوحدة السعودي.

ومثّل اللاعب صاحب الـ20 عامًا، فريق القادسية للناشئين والوحدة لفئة الشباب لمدة عامين، قبل أن يخوض التجربة الاحترافية في الدوري الإسباني، وقد تلقى اللاعب عرضًا من نادي ليجانيس عن طريق وكيل أعماله جميل هوساوي؛ لكن الوحدة رفض إسقاط اسمه من كشوفات النادي إلا بعد محاولات؛ حيث وافقت إدارة الوحدة على إسقاط اسمه بالتراضي.

وانطلق "مطري" في تدريبات الفريق، أمس؛ مكتفيًا بالتمارين اللياقية على فترتين صباحية ومسائية، بعد اجتيازه الفحص الطبي وتوقيع العقد.

يذكر أن "المطري" يلعب في مركز الظهير الأيمن، ويُتوقع له مستقبل بارز نظير ما يملك من إمكانات.

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