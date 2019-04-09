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"البيئة" تتابع الإلغاء التدريجـي لـ"الهيدروكلوروفلوروكربون".. تعرف عليه

لبحث أثرها على صناعة الرغويات في المملكة.. والارتقاء بالالتزام البيئي

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لقاءً في مدينة الرياض، مع ممثلين للقطاعين الحكومي والخاص متخصصين في مجال الرغويات التي تدخل في تركيب العوازل.

ويأتي هذا اللقاء لمناقشة تعديلات كيغالي، التي أقرت في العام 2016م على بروتوكــول مونتريال؛ بهدف التخفيــــض التدريجـــي لمركبــات "الهيدروكلوروفلوروكربون"، وأثر تلك التعديلات على صناعة الرغويات في المملكة، مثل: ضرورة توصيف وتصنيف منتجات العزل الحراري المصنعة واستبدالها بالبدائل غير الضارة بطبقة الأوزون، واعتماد منتجات العزل الحراري المحلية المصنعة من البدائل المناسبة لضمان المنافسة العادلة مع الشركات الأجنبية في السوق السعودي.

وناقش المجتمعون كيفية إدارة التحول والاستدامة في قطاع الرغويات، ومحددات المنتجات النهائية، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالمعايير والكودات، كما تم الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي القطاع الخاص والتحديات التي يواجهونها، وفي نهاية الاجتماع أوصى الحضور بمجموعة من التوصيات التي تصب في مصلحة تسهيل عمل المصنّعين مع ضمان الارتقاء بالالتزام البيئي.

شارك في هذا اللقاء ممثلون لكل من الهيئة العامة للجمارك، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ بينما شارك من القطاع الخاص ممثلون لشركات منتجة للرغويات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تتابع الإلغاء التدريجـي لـ"الهيدروكلوروفلوروكربون".. تعرف عليه
سبق

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لقاءً في مدينة الرياض، مع ممثلين للقطاعين الحكومي والخاص متخصصين في مجال الرغويات التي تدخل في تركيب العوازل.

ويأتي هذا اللقاء لمناقشة تعديلات كيغالي، التي أقرت في العام 2016م على بروتوكــول مونتريال؛ بهدف التخفيــــض التدريجـــي لمركبــات "الهيدروكلوروفلوروكربون"، وأثر تلك التعديلات على صناعة الرغويات في المملكة، مثل: ضرورة توصيف وتصنيف منتجات العزل الحراري المصنعة واستبدالها بالبدائل غير الضارة بطبقة الأوزون، واعتماد منتجات العزل الحراري المحلية المصنعة من البدائل المناسبة لضمان المنافسة العادلة مع الشركات الأجنبية في السوق السعودي.

وناقش المجتمعون كيفية إدارة التحول والاستدامة في قطاع الرغويات، ومحددات المنتجات النهائية، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالمعايير والكودات، كما تم الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي القطاع الخاص والتحديات التي يواجهونها، وفي نهاية الاجتماع أوصى الحضور بمجموعة من التوصيات التي تصب في مصلحة تسهيل عمل المصنّعين مع ضمان الارتقاء بالالتزام البيئي.

شارك في هذا اللقاء ممثلون لكل من الهيئة العامة للجمارك، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ بينما شارك من القطاع الخاص ممثلون لشركات منتجة للرغويات.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
11:59 AM

"البيئة" تتابع الإلغاء التدريجـي لـ"الهيدروكلوروفلوروكربون".. تعرف عليه

لبحث أثرها على صناعة الرغويات في المملكة.. والارتقاء بالالتزام البيئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لقاءً في مدينة الرياض، مع ممثلين للقطاعين الحكومي والخاص متخصصين في مجال الرغويات التي تدخل في تركيب العوازل.

ويأتي هذا اللقاء لمناقشة تعديلات كيغالي، التي أقرت في العام 2016م على بروتوكــول مونتريال؛ بهدف التخفيــــض التدريجـــي لمركبــات "الهيدروكلوروفلوروكربون"، وأثر تلك التعديلات على صناعة الرغويات في المملكة، مثل: ضرورة توصيف وتصنيف منتجات العزل الحراري المصنعة واستبدالها بالبدائل غير الضارة بطبقة الأوزون، واعتماد منتجات العزل الحراري المحلية المصنعة من البدائل المناسبة لضمان المنافسة العادلة مع الشركات الأجنبية في السوق السعودي.

وناقش المجتمعون كيفية إدارة التحول والاستدامة في قطاع الرغويات، ومحددات المنتجات النهائية، إضافة إلى قضايا مرتبطة بالمعايير والكودات، كما تم الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي القطاع الخاص والتحديات التي يواجهونها، وفي نهاية الاجتماع أوصى الحضور بمجموعة من التوصيات التي تصب في مصلحة تسهيل عمل المصنّعين مع ضمان الارتقاء بالالتزام البيئي.

شارك في هذا اللقاء ممثلون لكل من الهيئة العامة للجمارك، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ بينما شارك من القطاع الخاص ممثلون لشركات منتجة للرغويات.

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