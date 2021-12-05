"الموارد البشرية" بعسير تحتضن الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الإعاقة..غدًا

بفعاليات تستهدف التعريف بحقوقهم ودمجهم في المجتمع وتفعيل دورهم

يحتضن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في الساعة 5:50م غدًا الاثنين فعاليات الاحتفال اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة على مسرح دار التربية الاجتماعية للبنين بأبها إضافة إلى معرض مصاحب يشارك فيه عددٌ من الجهات ذات العلاقة.

وتستهدف فعالية الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة توعية المجتمع وتثقيفه تجاه حقوق ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم وتفعيل أدوارهم في المجتمع وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة.

ويدعو فرع "الموارد البشرية" بالمنطقة جميع المهتمين للحضور والمشاركة في هذا اليوم الذي يُعد يومًا ‏مهمًا يُسهم في اندماجهم في المجتمع.