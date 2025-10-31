النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بائع الصحف البريطاني الذي أثار مقتله ضجة.. تعرَّف على ما حدث له أثناء قمة العشرين 2009

أوقعه حظه العاثر في خضم مظاهرات عنيفة في لندن

كان إيان توملينسون (47 عامًا)، بائع الصحف في مدينة لندن، يشق طريقه في شوارع المدينة الضبابية متجهًا نحو منزله بعد عناء يوم عمل طويل، إلا أن حظه العاثر أوقعه وسط حشود المتظاهرين والشرطة التي قَدِمت لضبط الأمن، ومنع أعمال الشغب؛ فتسببت في مقتله، وإثارة ضجة طويلة، ما زال صداها مستمرًّا بعد أن قضى نحبه منذ نحو 12 عامًا.

ما الذي حدث؟
لم تكن لندن هادئة أبدًا يوم 1 إبريل؛ ففي حين كان يحتفل البعض على طريقته بكذبة إبريل كان المتظاهرون يثورون غضبًا قبل موعد انطلاق قمة قادة العشرين بنحو أسبوع احتجاجًا على انعقادها؛ فقد كان المتظاهرون يرون قمة العشرين امتدادًا لاتفاقية "الجات"، ومنظمة التجارة العالمية، ويرونها لا تخدم إلا الشركات متعددة الجنسيات، وحيتان المال والأعمال، إضافة إلى احتجاجات أخرى حول المناخ، وبعض القضايا السياسية الرائجة حينذاك.

وأخذت المظاهرات شيئًا فشيئًا طابعًا أكثر عنفًا بعد أن بدأت الشرطة بالاشتباك مع المتظاهرين، في الوقت الذي كان يمر فيه سيئ الحظ "توملينسون" عائدًا إلى منزله عبر الحي المالي موقع الأحداث الفوضوية، فاعتقد أحد رجال الشرطة أنه متظاهر مشاغب؛ فضربه بقسوة بهراوة على ساقه، قبل أن يدفعه بشدة أرضًا. ساعد أحد المتظاهرون بائع الصحف على النهوض، ثم رحل نحو منزله إلا أنه انهار وهو في طريقه إليه بعد دقائق، وسقط متوفَّى.

أثار ما حدث بريطانيا بأسرها، وأُجريت التحقيقات، وخلص أول تشريح بعد الوفاة إلى أن "توملينسون" أُصيب بنوبة قلبية، ولكن بعد أسبوع نشرت صحيفة "الجارديان" مقطع فيديو للشرطي القاتل سمون هاروود أثناء ضربه "توملينسون" على ساقه بهراوة، ودفعه بقسوة أرضًا.

أُعيدت التحقيقات مرة أخرى، وتبيَّن أن "توملينسون" مات من نزيف داخلي ناتج من صدمة شديدة في البطن، إضافة إلى تليف الكبد. وعلى الرغم من أن دائرة الادعاء الملكية قررت عدم توجيه الاتهام إلى "هاروود"؛ لأن الخلاف بين أخصائيَّيْ علم الأمراض الأول والأخير أدى إلى عدم تمكنهما من إظهار علاقة سببية بين الوفاة والاعتداء، إلا أن هذا الموقف تغيَّر في عام 2011.

سوء السلوك الجسيم
بعد صدور الحكم بالقتل غير القانوني اتهمت النيابة العامة "هاروود" بالقتل غير العمد، ولكن تمت تبرئته بعد أن ثبت أنه غير مذنب في عام 2012، إلا أنه فُصل من الخدمة بعد بضعة أشهر لسوء السلوك الجسيم. ودفعت شرطة العاصمة إلى عائلة "توملينسون" مبلغًا تعويضيًّا، لم يُكشف عنه، وأقرت بأن تصرفات الشرطي تسببت في وفاة بائع الصحف.

أثارت وفاة "توملينسون" نقاشًا حول طبيعة عمل الشرطة في بريطانيا، والعلاقة بين الشرطة والجمهور ووسائل الإعلام، كما ألقت بظلال كثيفة، وتركت آثارها على اجتماع قمة القادة الذي جرى لاحقًا في شهر وفاة بائع الصحف البريطاني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بائع الصحف البريطاني الذي أثار مقتله ضجة.. تعرَّف على ما حدث له أثناء قمة العشرين 2009
سبق

كان إيان توملينسون (47 عامًا)، بائع الصحف في مدينة لندن، يشق طريقه في شوارع المدينة الضبابية متجهًا نحو منزله بعد عناء يوم عمل طويل، إلا أن حظه العاثر أوقعه وسط حشود المتظاهرين والشرطة التي قَدِمت لضبط الأمن، ومنع أعمال الشغب؛ فتسببت في مقتله، وإثارة ضجة طويلة، ما زال صداها مستمرًّا بعد أن قضى نحبه منذ نحو 12 عامًا.

ما الذي حدث؟
لم تكن لندن هادئة أبدًا يوم 1 إبريل؛ ففي حين كان يحتفل البعض على طريقته بكذبة إبريل كان المتظاهرون يثورون غضبًا قبل موعد انطلاق قمة قادة العشرين بنحو أسبوع احتجاجًا على انعقادها؛ فقد كان المتظاهرون يرون قمة العشرين امتدادًا لاتفاقية "الجات"، ومنظمة التجارة العالمية، ويرونها لا تخدم إلا الشركات متعددة الجنسيات، وحيتان المال والأعمال، إضافة إلى احتجاجات أخرى حول المناخ، وبعض القضايا السياسية الرائجة حينذاك.

وأخذت المظاهرات شيئًا فشيئًا طابعًا أكثر عنفًا بعد أن بدأت الشرطة بالاشتباك مع المتظاهرين، في الوقت الذي كان يمر فيه سيئ الحظ "توملينسون" عائدًا إلى منزله عبر الحي المالي موقع الأحداث الفوضوية، فاعتقد أحد رجال الشرطة أنه متظاهر مشاغب؛ فضربه بقسوة بهراوة على ساقه، قبل أن يدفعه بشدة أرضًا. ساعد أحد المتظاهرون بائع الصحف على النهوض، ثم رحل نحو منزله إلا أنه انهار وهو في طريقه إليه بعد دقائق، وسقط متوفَّى.

أثار ما حدث بريطانيا بأسرها، وأُجريت التحقيقات، وخلص أول تشريح بعد الوفاة إلى أن "توملينسون" أُصيب بنوبة قلبية، ولكن بعد أسبوع نشرت صحيفة "الجارديان" مقطع فيديو للشرطي القاتل سمون هاروود أثناء ضربه "توملينسون" على ساقه بهراوة، ودفعه بقسوة أرضًا.

أُعيدت التحقيقات مرة أخرى، وتبيَّن أن "توملينسون" مات من نزيف داخلي ناتج من صدمة شديدة في البطن، إضافة إلى تليف الكبد. وعلى الرغم من أن دائرة الادعاء الملكية قررت عدم توجيه الاتهام إلى "هاروود"؛ لأن الخلاف بين أخصائيَّيْ علم الأمراض الأول والأخير أدى إلى عدم تمكنهما من إظهار علاقة سببية بين الوفاة والاعتداء، إلا أن هذا الموقف تغيَّر في عام 2011.

سوء السلوك الجسيم
بعد صدور الحكم بالقتل غير القانوني اتهمت النيابة العامة "هاروود" بالقتل غير العمد، ولكن تمت تبرئته بعد أن ثبت أنه غير مذنب في عام 2012، إلا أنه فُصل من الخدمة بعد بضعة أشهر لسوء السلوك الجسيم. ودفعت شرطة العاصمة إلى عائلة "توملينسون" مبلغًا تعويضيًّا، لم يُكشف عنه، وأقرت بأن تصرفات الشرطي تسببت في وفاة بائع الصحف.

أثارت وفاة "توملينسون" نقاشًا حول طبيعة عمل الشرطة في بريطانيا، والعلاقة بين الشرطة والجمهور ووسائل الإعلام، كما ألقت بظلال كثيفة، وتركت آثارها على اجتماع قمة القادة الذي جرى لاحقًا في شهر وفاة بائع الصحف البريطاني.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
12:47 AM

بائع الصحف البريطاني الذي أثار مقتله ضجة.. تعرَّف على ما حدث له أثناء قمة العشرين 2009

أوقعه حظه العاثر في خضم مظاهرات عنيفة في لندن

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
4,080

كان إيان توملينسون (47 عامًا)، بائع الصحف في مدينة لندن، يشق طريقه في شوارع المدينة الضبابية متجهًا نحو منزله بعد عناء يوم عمل طويل، إلا أن حظه العاثر أوقعه وسط حشود المتظاهرين والشرطة التي قَدِمت لضبط الأمن، ومنع أعمال الشغب؛ فتسببت في مقتله، وإثارة ضجة طويلة، ما زال صداها مستمرًّا بعد أن قضى نحبه منذ نحو 12 عامًا.

ما الذي حدث؟
لم تكن لندن هادئة أبدًا يوم 1 إبريل؛ ففي حين كان يحتفل البعض على طريقته بكذبة إبريل كان المتظاهرون يثورون غضبًا قبل موعد انطلاق قمة قادة العشرين بنحو أسبوع احتجاجًا على انعقادها؛ فقد كان المتظاهرون يرون قمة العشرين امتدادًا لاتفاقية "الجات"، ومنظمة التجارة العالمية، ويرونها لا تخدم إلا الشركات متعددة الجنسيات، وحيتان المال والأعمال، إضافة إلى احتجاجات أخرى حول المناخ، وبعض القضايا السياسية الرائجة حينذاك.

وأخذت المظاهرات شيئًا فشيئًا طابعًا أكثر عنفًا بعد أن بدأت الشرطة بالاشتباك مع المتظاهرين، في الوقت الذي كان يمر فيه سيئ الحظ "توملينسون" عائدًا إلى منزله عبر الحي المالي موقع الأحداث الفوضوية، فاعتقد أحد رجال الشرطة أنه متظاهر مشاغب؛ فضربه بقسوة بهراوة على ساقه، قبل أن يدفعه بشدة أرضًا. ساعد أحد المتظاهرون بائع الصحف على النهوض، ثم رحل نحو منزله إلا أنه انهار وهو في طريقه إليه بعد دقائق، وسقط متوفَّى.

أثار ما حدث بريطانيا بأسرها، وأُجريت التحقيقات، وخلص أول تشريح بعد الوفاة إلى أن "توملينسون" أُصيب بنوبة قلبية، ولكن بعد أسبوع نشرت صحيفة "الجارديان" مقطع فيديو للشرطي القاتل سمون هاروود أثناء ضربه "توملينسون" على ساقه بهراوة، ودفعه بقسوة أرضًا.

أُعيدت التحقيقات مرة أخرى، وتبيَّن أن "توملينسون" مات من نزيف داخلي ناتج من صدمة شديدة في البطن، إضافة إلى تليف الكبد. وعلى الرغم من أن دائرة الادعاء الملكية قررت عدم توجيه الاتهام إلى "هاروود"؛ لأن الخلاف بين أخصائيَّيْ علم الأمراض الأول والأخير أدى إلى عدم تمكنهما من إظهار علاقة سببية بين الوفاة والاعتداء، إلا أن هذا الموقف تغيَّر في عام 2011.

سوء السلوك الجسيم
بعد صدور الحكم بالقتل غير القانوني اتهمت النيابة العامة "هاروود" بالقتل غير العمد، ولكن تمت تبرئته بعد أن ثبت أنه غير مذنب في عام 2012، إلا أنه فُصل من الخدمة بعد بضعة أشهر لسوء السلوك الجسيم. ودفعت شرطة العاصمة إلى عائلة "توملينسون" مبلغًا تعويضيًّا، لم يُكشف عنه، وأقرت بأن تصرفات الشرطي تسببت في وفاة بائع الصحف.

أثارت وفاة "توملينسون" نقاشًا حول طبيعة عمل الشرطة في بريطانيا، والعلاقة بين الشرطة والجمهور ووسائل الإعلام، كما ألقت بظلال كثيفة، وتركت آثارها على اجتماع قمة القادة الذي جرى لاحقًا في شهر وفاة بائع الصحف البريطاني.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,850
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,863
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,126

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة