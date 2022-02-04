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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

"شرطة جازان" تطيح بمواطن لإيوائه (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود

أحيل إلى النيابة العامة .. والمخالفون لجهة الاختصاص

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه قُبض على مواطن، لإيوائه (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في مبنى يملكه في محافظة الدائر، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و 996 في جميع مناطق المملكة.

شرطة جازان النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة جازان" تطيح بمواطن لإيوائه (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه قُبض على مواطن، لإيوائه (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في مبنى يملكه في محافظة الدائر، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و 996 في جميع مناطق المملكة.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
12:08 AM

"شرطة جازان" تطيح بمواطن لإيوائه (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود

أحيل إلى النيابة العامة .. والمخالفون لجهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه قُبض على مواطن، لإيوائه (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في مبنى يملكه في محافظة الدائر، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و 996 في جميع مناطق المملكة.

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