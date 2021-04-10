النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 878 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية

ميانمار.. الانقلابيون يقتلون أكثر من 80 متظاهراً بالقنابل في بلدة واحدة

تدمير آليات قتالية تابعة للمليشيا

ذكرت جماعة مراقبة تابعة لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، وموقع إخباري محلي، اليوم (السبت)، أن قوات الأمن في ميانمار أطلقت قنابل يدوية على محتجين في بلدة قرب يانغون أمس؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 متظاهراً.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الأمن جمعت الجثث في مجمع معبد زيار موني وطوقت المنطقة؛ لإخفاء العدد.

من جهتها، بينت وكالة أنباء البرلمان الآسيوية، ومؤسسة ميانمار ناو الإخبارية، أن 82 شخصًا قتلوا خلال الاحتجاج على الانقلاب العسكري، وأن إطلاق النار بدأ قبل فجر أمس واستمر حتى بعد الظهر.

من ناحيته، قال منظم احتجاج يدعى يي هتوت: "إنها مثل الإبادة الجماعية، ويطلقون النار على كل ظل".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ميانمار.. الانقلابيون يقتلون أكثر من 80 متظاهراً بالقنابل في بلدة واحدة
سبق

ذكرت جماعة مراقبة تابعة لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، وموقع إخباري محلي، اليوم (السبت)، أن قوات الأمن في ميانمار أطلقت قنابل يدوية على محتجين في بلدة قرب يانغون أمس؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 متظاهراً.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الأمن جمعت الجثث في مجمع معبد زيار موني وطوقت المنطقة؛ لإخفاء العدد.

من جهتها، بينت وكالة أنباء البرلمان الآسيوية، ومؤسسة ميانمار ناو الإخبارية، أن 82 شخصًا قتلوا خلال الاحتجاج على الانقلاب العسكري، وأن إطلاق النار بدأ قبل فجر أمس واستمر حتى بعد الظهر.

من ناحيته، قال منظم احتجاج يدعى يي هتوت: "إنها مثل الإبادة الجماعية، ويطلقون النار على كل ظل".

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
07:18 PM

ميانمار.. الانقلابيون يقتلون أكثر من 80 متظاهراً بالقنابل في بلدة واحدة

تدمير آليات قتالية تابعة للمليشيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
583

ذكرت جماعة مراقبة تابعة لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، وموقع إخباري محلي، اليوم (السبت)، أن قوات الأمن في ميانمار أطلقت قنابل يدوية على محتجين في بلدة قرب يانغون أمس؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 متظاهراً.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الأمن جمعت الجثث في مجمع معبد زيار موني وطوقت المنطقة؛ لإخفاء العدد.

من جهتها، بينت وكالة أنباء البرلمان الآسيوية، ومؤسسة ميانمار ناو الإخبارية، أن 82 شخصًا قتلوا خلال الاحتجاج على الانقلاب العسكري، وأن إطلاق النار بدأ قبل فجر أمس واستمر حتى بعد الظهر.

من ناحيته، قال منظم احتجاج يدعى يي هتوت: "إنها مثل الإبادة الجماعية، ويطلقون النار على كل ظل".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,973
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,176
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,287

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة