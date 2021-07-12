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"هيئة الصحفيين" بمكة تنظم لقاء "الأمانة بالحج"

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح غد الثلاثاء 3/ 12 /1442، لقاء مع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تحت عنوان "الأمانة والحج" بحضور أعضاء فرع الهيئة، وعدد من الإعلاميين بمسرح الأمانة.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، أن من محاور اللقاء: أهمية دور وخطط الأمانة بحج هذا العام الاستثنائي، والتحديات والإنجازات والأعمال الجديدة، واستثمار المشاعر على مدار العام بمسارات متعددة.

وأضاف أن اللقاء يأتي لتحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة، مثمناً جهود أمانة العاصمة الكبيرة في خدمة أهل مكة وزوارها.

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"هيئة الصحفيين" بمكة تنظم لقاء "الأمانة بالحج"
سبق

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح غد الثلاثاء 3/ 12 /1442، لقاء مع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تحت عنوان "الأمانة والحج" بحضور أعضاء فرع الهيئة، وعدد من الإعلاميين بمسرح الأمانة.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، أن من محاور اللقاء: أهمية دور وخطط الأمانة بحج هذا العام الاستثنائي، والتحديات والإنجازات والأعمال الجديدة، واستثمار المشاعر على مدار العام بمسارات متعددة.

وأضاف أن اللقاء يأتي لتحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة، مثمناً جهود أمانة العاصمة الكبيرة في خدمة أهل مكة وزوارها.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
10:38 PM

"هيئة الصحفيين" بمكة تنظم لقاء "الأمانة بالحج"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح غد الثلاثاء 3/ 12 /1442، لقاء مع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تحت عنوان "الأمانة والحج" بحضور أعضاء فرع الهيئة، وعدد من الإعلاميين بمسرح الأمانة.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، أن من محاور اللقاء: أهمية دور وخطط الأمانة بحج هذا العام الاستثنائي، والتحديات والإنجازات والأعمال الجديدة، واستثمار المشاعر على مدار العام بمسارات متعددة.

وأضاف أن اللقاء يأتي لتحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة، مثمناً جهود أمانة العاصمة الكبيرة في خدمة أهل مكة وزوارها.

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