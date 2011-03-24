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المملكة والولايات المتحدة تبحثان تعزيز العلاقات والشراكات التقنية

خلال لقاء وزير الاتصالات بالرياض مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه بمكتبه، اليوم، مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونج والوفد المرافق لها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبُنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي.

وناقش اللقاء -الذي حضره عدد من مسؤولي الوزارة- فرص التعاون وتعزيز الأنشطة وتبادل الخبرات وإقامة شراكات تقنية مثمرة بين كبرى الشركات التقنية الأمريكية ونظيراتها في المملكة، والارتقاء بالتعاون بينهما إلى مستويات جديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة والولايات المتحدة تبحثان تعزيز العلاقات والشراكات التقنية
سبق

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه بمكتبه، اليوم، مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونج والوفد المرافق لها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبُنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي.

وناقش اللقاء -الذي حضره عدد من مسؤولي الوزارة- فرص التعاون وتعزيز الأنشطة وتبادل الخبرات وإقامة شراكات تقنية مثمرة بين كبرى الشركات التقنية الأمريكية ونظيراتها في المملكة، والارتقاء بالتعاون بينهما إلى مستويات جديدة.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
05:06 PM

المملكة والولايات المتحدة تبحثان تعزيز العلاقات والشراكات التقنية

خلال لقاء وزير الاتصالات بالرياض مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه بمكتبه، اليوم، مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونج والوفد المرافق لها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبُنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي.

وناقش اللقاء -الذي حضره عدد من مسؤولي الوزارة- فرص التعاون وتعزيز الأنشطة وتبادل الخبرات وإقامة شراكات تقنية مثمرة بين كبرى الشركات التقنية الأمريكية ونظيراتها في المملكة، والارتقاء بالتعاون بينهما إلى مستويات جديدة.

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