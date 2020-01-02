"بن عاطف" يدشن مهرجان أندية الحي بتعليم شرورة

ينطلق في حديقة الملك عبدالعزيز لمدة 4 أيام

دشن محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف آل عاطف، الأربعاء، في مكتبه؛ انطلاق مهرجان الرياضة والمرح لأندية الأحياء بتعليم شرورة "بنين وبنات".



جاء ذلك بحضور مدير تعليم شرورة، فهد بن صالح عقالا، والفريق التنفيذي للمهرجان.



وتنطلق الفعاليات في حديقة الملك عبدالعزيز، لمدة أربعة أيام، بعد ذلك تستكمل البرامج شهرًا، بأندية الحي للبنين والبنات من الأحد المقبل.



ويتخلّل المهرجان العديد من الفعاليات؛ منها المسابقات والمسرح الثقافي والفنون الشعبية، ومسرح المواهب، وأركان الأسر المنتجة، والمرسم الحر، والألعاب الشعبية والترفيهية، وركن الطفل.



وقال مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا: إن الجهود لإقامة المهرجان بدأت منذ وقت مبكر؛ إذ حرصت الوزارة على استغلال أوقات الفراغ للطلاب، خلال إجازة منتصف الفصل الأول، باعتماد البرامج الترفيهية للطلاب والطالبات بأندية الأحياء.



وأضاف: هناك العديد من البرامج الترفيهية والتدريبية، بما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومن أبرز البرامج التدريبية المقدمة للبنين والبنات، دورة البرمجة والأمن السيبراني وصيانة الجوال وكرة الريش والكاراتيه، إضافة لدورات المهارات الحياتية، وأيضًا يقدم عدد من المسابقات في كرة الطاولة وكرة الريش، والإلقاء المرتجل والخط العربي والقرآن الكريم.



يقدم في أندية الحي وفق برنامج جودة الحياة 2020، والذي يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية الوطن 2030.