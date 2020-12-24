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"التحلية" تُنهي إجراءات تحالف الشركات للمنافسة على مشروع "رأس الخير"

الفائز في ملكية حصة الأغلبية يشارك بنسبة "60%" من شركة المشروع

أنهت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية المؤهلة للمنافسة على مشروع تخصيص منظومة إنتاج رأس الخير.

جاء ذلك تمهيدًا لدعوتها للمشاركة في تقديم العطاءات للمشروع، الذي يعد أول مجموعة من مجموعات إنتاج المؤسسة التي سيتم تخصيصها بإشراف اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) والمركز الوطني للتخصيص (NCP) والشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC).

وذكرت "التحلية" أنه سيتم طرح وثائق طلب تقديم العطاءات للشركات والتحالفات المؤهلة؛ حيث يشارك التحالف الفائز في ملكية حصة الأغلبية بنسبة (60%) من شركة المشروع (SPV)، ويتولى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة.

وتُعد منظومة إنتاج رأس الخير من أكبر منظومات تحلية المياه في العالم بإنتاج يزيد على 1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًّا و2650 ميجاوات من الطاقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"التحلية" تُنهي إجراءات تحالف الشركات للمنافسة على مشروع "رأس الخير"
سبق

أنهت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية المؤهلة للمنافسة على مشروع تخصيص منظومة إنتاج رأس الخير.

جاء ذلك تمهيدًا لدعوتها للمشاركة في تقديم العطاءات للمشروع، الذي يعد أول مجموعة من مجموعات إنتاج المؤسسة التي سيتم تخصيصها بإشراف اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) والمركز الوطني للتخصيص (NCP) والشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC).

وذكرت "التحلية" أنه سيتم طرح وثائق طلب تقديم العطاءات للشركات والتحالفات المؤهلة؛ حيث يشارك التحالف الفائز في ملكية حصة الأغلبية بنسبة (60%) من شركة المشروع (SPV)، ويتولى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة.

وتُعد منظومة إنتاج رأس الخير من أكبر منظومات تحلية المياه في العالم بإنتاج يزيد على 1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًّا و2650 ميجاوات من الطاقة.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
01:42 PM

"التحلية" تُنهي إجراءات تحالف الشركات للمنافسة على مشروع "رأس الخير"

الفائز في ملكية حصة الأغلبية يشارك بنسبة "60%" من شركة المشروع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية المؤهلة للمنافسة على مشروع تخصيص منظومة إنتاج رأس الخير.

جاء ذلك تمهيدًا لدعوتها للمشاركة في تقديم العطاءات للمشروع، الذي يعد أول مجموعة من مجموعات إنتاج المؤسسة التي سيتم تخصيصها بإشراف اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) والمركز الوطني للتخصيص (NCP) والشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC).

وذكرت "التحلية" أنه سيتم طرح وثائق طلب تقديم العطاءات للشركات والتحالفات المؤهلة؛ حيث يشارك التحالف الفائز في ملكية حصة الأغلبية بنسبة (60%) من شركة المشروع (SPV)، ويتولى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة.

وتُعد منظومة إنتاج رأس الخير من أكبر منظومات تحلية المياه في العالم بإنتاج يزيد على 1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًّا و2650 ميجاوات من الطاقة.

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