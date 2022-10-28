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نائب وزير الصناعة يكرّم "ابن  لعبون" لجهوده في مجال علوم الأرض

كأحد الذين أسهموا بشكل كبير في دعم أبحاث الجيولوجيا والتعدين

احتفى نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن صالح المديفر، بالخبير الجيولوجي البروفيسور الدكتور عبد العزيز بن لعبون، نظير ما قدمه وبذله للوطن من أعمال ودراسات في مجال علوم الأرض.

جاء ذلك، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المهندس عبد الله بن مفطر الشمراني.

وقال في كلمة له، إن هذا البلد المبارك ولله الحمد، أعطى أهمية وقيمة كبرى للخبراء والمتخصصين منذ عقود وحتى الآن، من خلال دعم أعمالهم وتهيئة البيئة البحثية الرامية لصناعة المستقبل والتي تُسهم في تحقيق نهضة ورخاء الوطن.

وأضاف أن البروفيسور عبد العزيز بن لعبون، يُعد أحد الذين أسهموا بشكل كبير في دعم تلك الأبحاث العلمية وخصوصًا في مجال الجيولوجيا والتعدين.

من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، إن هذا الاحتفال التكريمي بالدكتور عبد العزيز بن لعبون، يعد تقديرًا للشخصيات البارزة والعاشقة لعملها والتي أسهمت خلال مسيرة علمية تجاوزت أربعين عامًا بعمل نقلة نوعية في الاكتشافات والإنجازات الجيولوجية المحلية والمشاركات الفنية الدولية.

وأعرب البروفيسور عبد العزيز بن لعبون بدوره، عن شكره وتقديره لهذه اللفتة، وهذا الحفل والتكريم الجميل الذي أتي من قيادات التعدين والجيولوجيا في المملكة.

وقال: "أشعر بالسعادة والامتنان بهذا الدعم الذي يزيد قناعاتي بأن استمر في مواصلة مشواري في عالم الجيولوجيا، وإن كان هذا التكريم شخصي إلا أنه تكريم لجميع الجيولوجيين؛ أساتذة لي، وزملاء مهنة، وطلاب في مختلف القطاعات الأكاديمية والتقنية وغيرها".

وتابع: "في هذه المناسبة فإنني أؤكد أن علوم الأرض هي تطبيق ميداني للبحث واكتشاف كنوز الأرض وأيضًا لدرء ما فيها وما عليها من أخطار جيولوجية : زلازل، براكين، إشعاعات، انهيارات.. وهذا تأكيد لمقولة "كل ما حولنا جيولوجيا".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب وزير الصناعة يكرّم "ابن  لعبون" لجهوده في مجال علوم الأرض
سبق

احتفى نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن صالح المديفر، بالخبير الجيولوجي البروفيسور الدكتور عبد العزيز بن لعبون، نظير ما قدمه وبذله للوطن من أعمال ودراسات في مجال علوم الأرض.

جاء ذلك، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المهندس عبد الله بن مفطر الشمراني.

وقال في كلمة له، إن هذا البلد المبارك ولله الحمد، أعطى أهمية وقيمة كبرى للخبراء والمتخصصين منذ عقود وحتى الآن، من خلال دعم أعمالهم وتهيئة البيئة البحثية الرامية لصناعة المستقبل والتي تُسهم في تحقيق نهضة ورخاء الوطن.

وأضاف أن البروفيسور عبد العزيز بن لعبون، يُعد أحد الذين أسهموا بشكل كبير في دعم تلك الأبحاث العلمية وخصوصًا في مجال الجيولوجيا والتعدين.

من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، إن هذا الاحتفال التكريمي بالدكتور عبد العزيز بن لعبون، يعد تقديرًا للشخصيات البارزة والعاشقة لعملها والتي أسهمت خلال مسيرة علمية تجاوزت أربعين عامًا بعمل نقلة نوعية في الاكتشافات والإنجازات الجيولوجية المحلية والمشاركات الفنية الدولية.

وأعرب البروفيسور عبد العزيز بن لعبون بدوره، عن شكره وتقديره لهذه اللفتة، وهذا الحفل والتكريم الجميل الذي أتي من قيادات التعدين والجيولوجيا في المملكة.

وقال: "أشعر بالسعادة والامتنان بهذا الدعم الذي يزيد قناعاتي بأن استمر في مواصلة مشواري في عالم الجيولوجيا، وإن كان هذا التكريم شخصي إلا أنه تكريم لجميع الجيولوجيين؛ أساتذة لي، وزملاء مهنة، وطلاب في مختلف القطاعات الأكاديمية والتقنية وغيرها".

وتابع: "في هذه المناسبة فإنني أؤكد أن علوم الأرض هي تطبيق ميداني للبحث واكتشاف كنوز الأرض وأيضًا لدرء ما فيها وما عليها من أخطار جيولوجية : زلازل، براكين، إشعاعات، انهيارات.. وهذا تأكيد لمقولة "كل ما حولنا جيولوجيا".

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
08:21 PM

نائب وزير الصناعة يكرّم "ابن  لعبون" لجهوده في مجال علوم الأرض

كأحد الذين أسهموا بشكل كبير في دعم أبحاث الجيولوجيا والتعدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفى نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن صالح المديفر، بالخبير الجيولوجي البروفيسور الدكتور عبد العزيز بن لعبون، نظير ما قدمه وبذله للوطن من أعمال ودراسات في مجال علوم الأرض.

جاء ذلك، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المهندس عبد الله بن مفطر الشمراني.

وقال في كلمة له، إن هذا البلد المبارك ولله الحمد، أعطى أهمية وقيمة كبرى للخبراء والمتخصصين منذ عقود وحتى الآن، من خلال دعم أعمالهم وتهيئة البيئة البحثية الرامية لصناعة المستقبل والتي تُسهم في تحقيق نهضة ورخاء الوطن.

وأضاف أن البروفيسور عبد العزيز بن لعبون، يُعد أحد الذين أسهموا بشكل كبير في دعم تلك الأبحاث العلمية وخصوصًا في مجال الجيولوجيا والتعدين.

من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، إن هذا الاحتفال التكريمي بالدكتور عبد العزيز بن لعبون، يعد تقديرًا للشخصيات البارزة والعاشقة لعملها والتي أسهمت خلال مسيرة علمية تجاوزت أربعين عامًا بعمل نقلة نوعية في الاكتشافات والإنجازات الجيولوجية المحلية والمشاركات الفنية الدولية.

وأعرب البروفيسور عبد العزيز بن لعبون بدوره، عن شكره وتقديره لهذه اللفتة، وهذا الحفل والتكريم الجميل الذي أتي من قيادات التعدين والجيولوجيا في المملكة.

وقال: "أشعر بالسعادة والامتنان بهذا الدعم الذي يزيد قناعاتي بأن استمر في مواصلة مشواري في عالم الجيولوجيا، وإن كان هذا التكريم شخصي إلا أنه تكريم لجميع الجيولوجيين؛ أساتذة لي، وزملاء مهنة، وطلاب في مختلف القطاعات الأكاديمية والتقنية وغيرها".

وتابع: "في هذه المناسبة فإنني أؤكد أن علوم الأرض هي تطبيق ميداني للبحث واكتشاف كنوز الأرض وأيضًا لدرء ما فيها وما عليها من أخطار جيولوجية : زلازل، براكين، إشعاعات، انهيارات.. وهذا تأكيد لمقولة "كل ما حولنا جيولوجيا".

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