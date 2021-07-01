"المرواني" يحتفل بالدكتورة "سارة"

احتفل العميد متقاعد محمد بن ظاهر المرواني بتخرج ابنته الدكتورة "سارة" من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، تخصص طب وجراحة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
احتفل العميد متقاعد محمد بن ظاهر المرواني بتخرج ابنته الدكتورة "سارة" من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، تخصص طب وجراحة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
احتفل العميد متقاعد محمد بن ظاهر المرواني بتخرج ابنته الدكتورة "سارة" من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، تخصص طب وجراحة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
احتفل العميد متقاعد محمد بن ظاهر المرواني بتخرج ابنته الدكتورة "سارة" من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، تخصص طب وجراحة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.