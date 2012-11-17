النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ساندت اللاعبين حتى صافرة النهاية .. جماهير الأخضر تحتفل بنقاط فيتنام

خرجت الجماهير السعودية من ملعب "ماي دينه" بالعاصمة الفيتنامية "هانوي" سعيدة وفرحة، بعد تحقيق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نتيجة إيجابية أمام فيتنام بهدف دون مقابل أحرزه صالح الشهري، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

وعلى الرغم من قلة عدد الجماهير السعودية التي حضرت لمساندة اللاعبين أمام فيتنام في ملعب "ماي دينه" بالعاصمة فيتنام ، إلا أن صوتهم ومؤازرتهم خلال الـ 90 دقيقة كان لها الأثر الإيجابي، واستطاع الأخضر أن يسعدهم كما أفرح بانتصاره الجماهير السعودية في كل مكان.

وبلغ المنتخب السعودي مع نهاية الجولة السادسة النقطة 16 متربعًا على قمة ترتيب المجموعة الثانية ومقتربًا من تحقيق الحلم السادس بالتأهل لمونديال 2022.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ساندت اللاعبين حتى صافرة النهاية .. جماهير الأخضر تحتفل بنقاط فيتنام
سبق

خرجت الجماهير السعودية من ملعب "ماي دينه" بالعاصمة الفيتنامية "هانوي" سعيدة وفرحة، بعد تحقيق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نتيجة إيجابية أمام فيتنام بهدف دون مقابل أحرزه صالح الشهري، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

وعلى الرغم من قلة عدد الجماهير السعودية التي حضرت لمساندة اللاعبين أمام فيتنام في ملعب "ماي دينه" بالعاصمة فيتنام ، إلا أن صوتهم ومؤازرتهم خلال الـ 90 دقيقة كان لها الأثر الإيجابي، واستطاع الأخضر أن يسعدهم كما أفرح بانتصاره الجماهير السعودية في كل مكان.

وبلغ المنتخب السعودي مع نهاية الجولة السادسة النقطة 16 متربعًا على قمة ترتيب المجموعة الثانية ومقتربًا من تحقيق الحلم السادس بالتأهل لمونديال 2022.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
10:06 PM

ساندت اللاعبين حتى صافرة النهاية .. جماهير الأخضر تحتفل بنقاط فيتنام

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
1,420

خرجت الجماهير السعودية من ملعب "ماي دينه" بالعاصمة الفيتنامية "هانوي" سعيدة وفرحة، بعد تحقيق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نتيجة إيجابية أمام فيتنام بهدف دون مقابل أحرزه صالح الشهري، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

وعلى الرغم من قلة عدد الجماهير السعودية التي حضرت لمساندة اللاعبين أمام فيتنام في ملعب "ماي دينه" بالعاصمة فيتنام ، إلا أن صوتهم ومؤازرتهم خلال الـ 90 دقيقة كان لها الأثر الإيجابي، واستطاع الأخضر أن يسعدهم كما أفرح بانتصاره الجماهير السعودية في كل مكان.

وبلغ المنتخب السعودي مع نهاية الجولة السادسة النقطة 16 متربعًا على قمة ترتيب المجموعة الثانية ومقتربًا من تحقيق الحلم السادس بالتأهل لمونديال 2022.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,176
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,225

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة